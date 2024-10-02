تأجيل وصل لمنطقة غرب آسيا.. الجليل يفاوض مطلق والبحيري.. الخوالدة تحت مجهر الأهلي

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد العميري

عمان - تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.



تأجيل بطولة "وصل" لمنطقة الغرب

قرر المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، سحب قرعة مرحلة المجموعات لبطولتي الخليج ودوري سوبر غرب آسيا "وصل" يوم غد (عن بعد).

وتبدأ بطولة دوري الخليج في موعدها المقرر 14 من الشهر الحالي، فيما تقرر تأجيل انطلاقة بطولة سوبر غرب آسيا، لتبدأ في 4 كانون الأول "ديسمبر" المقبل، وذلك بسبب التطورات السياسية والأوضاع الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وتتواجد 6 فرق مشاركة عن منطقة الغرب، وهي: اتحاد عمان (الأردن)، طباعات (إيران)، الوحدة (سورية)، الدفاع الجوي (العراق)، والرياضي (لبنان)، فيما سيتواجد فريق الحكمة (لبنان) -الذي سيشارك في الدور قبل النهائي - تلقائيا في المجموعة المقابلة لمنافسه المحلي التقليدي نادي الرياضي.

وطبقا لنظام البطولة، تتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الدور نصف النهائي، فيما يلعب الفريقان اللذان يحتلان المركزين الثاني والثالث مع بعضهما البعض "كروس" في مباراة فاصلة، لإكمال أضلاع الدور نصف النهائي.

الخوالدة يقترب من الأهلي

علمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن لاعب الارتكاز الشاب سعيد الخوالدة، بات قريبا من تعزيز صفوف الأهلي، لتمثيله في بطولة الدوري الممتاز.











ويضم الأهلي في صفوفه اللاعبين: يزن الطويل، أشرف الهندي، خالد أبو عبود، محمد غنيم، أحمد عطية، نبيل أبو شريخ، محمود دياب، وباسل الخوالدة، بقيادة المدير الفني زيد الخص، بانتظار حسم ملف المدرب المساعد خلال الفترة المقبلة.

ترقب بدء التجمع الأولي لـ"الصقور"

ينتظر الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة بقيادة المدير الفني وسام الصوص، الحصول على الضوء الأخضر من اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، وذلك لبدء رحلة تحضير وإعداد "صقور الأردن" لخوض مواجهتي العراق وفلسطين يومي 22 و25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025.

ويسعى الصوص لاعتماد خطته على هامش اجتماعه المرتقب مع رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، خلال اليومين المقبلين، سعيا لبدء التدريبات منتصف الأسبوع المقبل، والتي قد تشهد مشاركة عدد من لاعبي المنتخب الوطني للشباب أيضا، علما أن عددا محدودا من لاعبي المنتخب الوطني بدأوا التدريب مؤخرا، بشكل منفرد مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وذلك للحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

الجليل يفاوض مطلق والبحيري

كشفت مصادر مطلعة لـ"الغد"، دخول ممثلي نادي الجليل في مفاوضات شفهية مع لاعبي الارتكاز محمد البحيري وموسى مطلق، لبحث إمكانية انضمامهما إلى الفريق القادم من الشمال وتمثيله في بطولة الدوري الممتاز.

ويتولى عبدالسلام صالح مهمة الإدارة الفنية لفريق الجليل، حيث أنجز الفريق تعاقده مع اللاعبين، جلال بسطامي، سلطان بسام ورضوان بساتنة، إلى جانب اختيار لاعب الفريق بفئة تحت 20 عاما، يوسف البربري.

"السلة" ينظم دورة للمدربين

أعلن اتحاد كرة السلة عن عقد دورة مدربين "درجة ثالثة"، بالتعاون مع مركز إعداد القيادات الشبابية خلال الشهر الحالي، ويمتد التسجيل للدورة حتى 19 الحالي.

وتبلغ رسوم الدورة 130 دينارا للأردني و260 دينارا لغير الأردني، وسيتم اعتماد أول 25 مشاركا مستكملا للمتطلبات، والمتمثلة ألا يقل عمره عن 20 عاما، وأن يكون مؤهله العلمي (توجيهي ناجح فما فوق)، ويكون لائقا صحيا ومارس اللعبة سابقا، سواء أكان لاعبا أو مدربا أو حكما.

جلسة منتظرة لاتحاد عمان مع محترفيه

ينتظر أن يبحث نادي اتحاد عمان خلال اليومين المقبلين، مصير محترفيه الأميركي شين راكتور والأسترالي غاك دينك، وذلك بعد تأجيل انطلاقة دوري سوبر غرب آسيا.

وينتظم اللاعبان في تدريبات اتحاد عمان منذ فترة، لرفع مستوى الانسجام في الفريق الذي يقوده المدير الفني عبدالله أبو قورة ومساعده نايف عصفور، ويضم اللاعبين: أحمد الحمارشة، هاشم عباس، فريدي إبراهيم، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، يوسف بابيش، عاكف الشياب، عبدالله شتات، عصام الهزايمة والطيب قاسم.

في المقابل، توقف ممثلو نادي اتحاد عمان عن مخاطبة الفرق في دول الجوار، والتي كانت تهدف لتأمين حضور فريق وإقامة معسكر داخلي مشترك يتخلله خوض سلسلة من المباريات الودية، تحضيرا لـ"وصل"، لكن التأجيل بعثر حسابات الفريق.

مباراتان في "سلة الناشئات" اليوم

تقام اليوم مباراتان في بطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة بكرة السلة، حيث يلتقي فريقا الاتفاق واتحاد عمان عند الساعة الخامسة مساء في صالة الاتفاق، ويستقبل فريق نجوم الفحيص نظيره فريق جرش في صالته بالفحيص عند الساعة السادسة مساء، لحساب الجولة الثانية من ذهاب المرحلة الأولى.

وشهدت مباريات الجولة الأولى فوز فريق الاتفاق على فريق الإنجليزية بنتيجة (24 - 19)، وفريق نجوم الأرثوذكسي على فريق نجوم الفحيص بنتيجة (46 - 44).