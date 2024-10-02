تأجيل وصل لمنطقة غرب آسيا.. الجليل يفاوض مطلق والبحيري.. الخوالدة تحت مجهر الأهلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد العميري
عمان - تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.
تأجيل بطولة "وصل" لمنطقة الغرب
قرر المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، سحب قرعة مرحلة المجموعات لبطولتي الخليج ودوري سوبر غرب آسيا "وصل" يوم غد (عن بعد).
وتبدأ بطولة دوري الخليج في موعدها المقرر 14 من الشهر الحالي، فيما تقرر تأجيل انطلاقة بطولة سوبر غرب آسيا، لتبدأ في 4 كانون الأول "ديسمبر" المقبل، وذلك بسبب التطورات السياسية والأوضاع الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وتتواجد 6 فرق مشاركة عن منطقة الغرب، وهي: اتحاد عمان (الأردن)، طباعات (إيران)، الوحدة (سورية)، الدفاع الجوي (العراق)، والرياضي (لبنان)، فيما سيتواجد فريق الحكمة (لبنان) -الذي سيشارك في الدور قبل النهائي - تلقائيا في المجموعة المقابلة لمنافسه المحلي التقليدي نادي الرياضي.
وطبقا لنظام البطولة، تتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الدور نصف النهائي، فيما يلعب الفريقان اللذان يحتلان المركزين الثاني والثالث مع بعضهما البعض "كروس" في مباراة فاصلة، لإكمال أضلاع الدور نصف النهائي.
الخوالدة يقترب من الأهلي
علمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن لاعب الارتكاز الشاب سعيد الخوالدة، بات قريبا من تعزيز صفوف الأهلي، لتمثيله في بطولة الدوري الممتاز.
ويضم الأهلي في صفوفه اللاعبين: يزن الطويل، أشرف الهندي، خالد أبو عبود، محمد غنيم، أحمد عطية، نبيل أبو شريخ، محمود دياب، وباسل الخوالدة، بقيادة المدير الفني زيد الخص، بانتظار حسم ملف المدرب المساعد خلال الفترة المقبلة.
ترقب بدء التجمع الأولي لـ"الصقور"
ينتظر الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة بقيادة المدير الفني وسام الصوص، الحصول على الضوء الأخضر من اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، وذلك لبدء رحلة تحضير وإعداد "صقور الأردن" لخوض مواجهتي العراق وفلسطين يومي 22 و25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025.
ويسعى الصوص لاعتماد خطته على هامش اجتماعه المرتقب مع رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، خلال اليومين المقبلين، سعيا لبدء التدريبات منتصف الأسبوع المقبل، والتي قد تشهد مشاركة عدد من لاعبي المنتخب الوطني للشباب أيضا، علما أن عددا محدودا من لاعبي المنتخب الوطني بدأوا التدريب مؤخرا، بشكل منفرد مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وذلك للحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية.
الجليل يفاوض مطلق والبحيري
كشفت مصادر مطلعة لـ"الغد"، دخول ممثلي نادي الجليل في مفاوضات شفهية مع لاعبي الارتكاز محمد البحيري وموسى مطلق، لبحث إمكانية انضمامهما إلى الفريق القادم من الشمال وتمثيله في بطولة الدوري الممتاز.
ويتولى عبدالسلام صالح مهمة الإدارة الفنية لفريق الجليل، حيث أنجز الفريق تعاقده مع اللاعبين، جلال بسطامي، سلطان بسام ورضوان بساتنة، إلى جانب اختيار لاعب الفريق بفئة تحت 20 عاما، يوسف البربري.
"السلة" ينظم دورة للمدربين
أعلن اتحاد كرة السلة عن عقد دورة مدربين "درجة ثالثة"، بالتعاون مع مركز إعداد القيادات الشبابية خلال الشهر الحالي، ويمتد التسجيل للدورة حتى 19 الحالي.
وتبلغ رسوم الدورة 130 دينارا للأردني و260 دينارا لغير الأردني، وسيتم اعتماد أول 25 مشاركا مستكملا للمتطلبات، والمتمثلة ألا يقل عمره عن 20 عاما، وأن يكون مؤهله العلمي (توجيهي ناجح فما فوق)، ويكون لائقا صحيا ومارس اللعبة سابقا، سواء أكان لاعبا أو مدربا أو حكما.
جلسة منتظرة لاتحاد عمان مع محترفيه
ينتظر أن يبحث نادي اتحاد عمان خلال اليومين المقبلين، مصير محترفيه الأميركي شين راكتور والأسترالي غاك دينك، وذلك بعد تأجيل انطلاقة دوري سوبر غرب آسيا.
وينتظم اللاعبان في تدريبات اتحاد عمان منذ فترة، لرفع مستوى الانسجام في الفريق الذي يقوده المدير الفني عبدالله أبو قورة ومساعده نايف عصفور، ويضم اللاعبين: أحمد الحمارشة، هاشم عباس، فريدي إبراهيم، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، يوسف بابيش، عاكف الشياب، عبدالله شتات، عصام الهزايمة والطيب قاسم.
في المقابل، توقف ممثلو نادي اتحاد عمان عن مخاطبة الفرق في دول الجوار، والتي كانت تهدف لتأمين حضور فريق وإقامة معسكر داخلي مشترك يتخلله خوض سلسلة من المباريات الودية، تحضيرا لـ"وصل"، لكن التأجيل بعثر حسابات الفريق.
مباراتان في "سلة الناشئات" اليوم
تقام اليوم مباراتان في بطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة بكرة السلة، حيث يلتقي فريقا الاتفاق واتحاد عمان عند الساعة الخامسة مساء في صالة الاتفاق، ويستقبل فريق نجوم الفحيص نظيره فريق جرش في صالته بالفحيص عند الساعة السادسة مساء، لحساب الجولة الثانية من ذهاب المرحلة الأولى.
وشهدت مباريات الجولة الأولى فوز فريق الاتفاق على فريق الإنجليزية بنتيجة (24 - 19)، وفريق نجوم الأرثوذكسي على فريق نجوم الفحيص بنتيجة (46 - 44).
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