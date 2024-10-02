أداء الوحدات أمام الشارقة يبشر بإمكانية كسر العقدة الآسيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - تفاءلت جماهير الوحدات خيرا بفريقها الذي يواصل جمع النقاط في دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، بعد تعادل إيجابي بهدفين لمثلهما مع الشارقة صاحب الأرض أول من أمس، ما أبقى الفريق في صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط من مباراتين، وبفارق الأهداف عن نظيره الإماراتي.
ويهدف الوحدات من مشاركته الحالية، التقدم بصورة منطقية من خلال تخطي دور المجموعات كخطوة أولى، بعد مشاركتين سابقتين بدوري
أبطال آسيا (النخبة حاليا)، لم ينجح من خلالهما في التأهل للأدوار الإقصائية، لتشكل البداية الحالية أملا كبيرا في كسر العقدة لبلوغ أدوار متقدمة.
وسجل المهاجم السنغالي أوسينو سيزار، حضوره المميز مجددا في البطولة القارية، بعد أن حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الثانية على التوالي، بتسجيله الهدفين في شباك الشارقة، لينسي الجماهير ضعف المستوى الفني لبقية اللاعبين الأجانب مع الفريق، وهم: المدافع المالاوي إيشاكا ديارا، لاعب الوسط المغربي مروان إفلاح، والمهاجم الكاميروني آلان أكونو.
وتمثل الفترة المقبلة تحديا كبيرا على“الأخضر” بقيادة المدرب رأفت علي، نظرا لخوضه مباراتين ببطولة الدرع يوم الإثنين المقبل أمام الجزيرة، ويوم 12 من الشهر الحالي بلقاء شباب العقبة، فيما يلتحق الدوليون بالمنتخب الوطني اليوم وحتى 15 من الشهر الحالي، لخوض مباراتين بتصفيات كأس العالم، على أن يواجه الوحدات شباب الأردن في 18 من الشهر نفسه ببطولة الدوري، قبل السفر في اليوم التالي إلى طاجيكستان لملاقاة استقلال دوشنبه في 22 من الشهر ذاته.
وبالعودة لمجريات اللقاء، فإن التأخر بالنتيجة في الدقائق المبكرة أصبح بمثابة سيناريو مكرر للوحدات في دوري الأبطال، بعدما حدث الأمر ذاته في لقاء سباهان أصفهان الإيراني في عمان، إذ يحسب للجهاز الفني واللاعبين العودة السريعة لأجواء المباراة وعدم التأثر بتلقي هدف مبكر، وتعويضه بهدفين على مدار شوطي اللقاء، ليأتي التعادل لأصحاب الضيافة في ثلث الساعة الأخيرة، ويحصل كل فريق على نقطة مرضية للطرفين.
وعلى الرغم من الفوارق الكبيرة بين الوحدات وبقية الفرق المشاركة في البطولة، من حيث اللاعبين الأجانب والقيمة التسويقية وغيرها، إلا أن ممثل الكرة الأردنية يسير بخطا ثابتة نحو تحقيق مشاركة جيدة، تعكس مدى تطور نتائج الكرة الأردنية على صعيد المنتخب الوطني، أملا بتكرار إنجاز“النشامى” في كأس آسيا، بالوصول لأدوار متقدمة وغير متوقعة، أو محاولة المنافسة على اللقب رغم صعوبة المهمة.
ويتطلع المدير الفني رأفت علي، إلى كسر النحس الذي لازم الوحدات في مشاركاته القارية، حيث وصل مع الفريق الذي مثله لسنوات طويلة كلاعب في أكثر من مناسبة لأدوار متقدمة، من دون تحقيق النجاح في نهاية المطاف، ليسعى في مشاركته الحالية كمدرب، إلى وضع بصمته وتأكيد قدرة فريقه على صناعة المفاجآت.
ونجح الوحدات للمرة الأولى في جمع 4 نقاط من أول جولتين بدوري أبطال آسيا، حيث جمع في مشاركته الأولى بأبطال آسيا 4 نقاط بعد 5 جولات في العام 2021، فيما وصل للنقطة الرابعة بعد 4 جولات في مشاركته الثانية العام 2022.
وارتقى السنغالي سيزار لصدارة الهدافين للبطولة مع مرور جولتين بتسجيله 3 أهداف، وهو ما يطمئن الجماهير أن المنظومة الهجومية بخير، في ظل تواجد المحليين المميزين بهاء فيصل وإبراهيم صبرة، واللذين يشاركان بصفة احتياطية عادة، ويحدثان الفارق لحظة مشاركتهما.
ويملك الوحدات سجلا جيدا بعدما عاد بنتيجة إيجابية في أول مباراة له خارج الديار، حيث ينجح في تخطي دور المجموعات بعد ذلك، ونجح في هذا الأمر خلال في مشاركيتين آسيويتين من أصل آخر 3، فيما خسر العام الماضي بأول لقاء بعيد عن أرضه ودعم جماهيره، أمام الكويت الكويتي، ليفشل لاحقا بالتأهل للأدوار الإقصائية.
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