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أداء الوحدات أمام الشارقة يبشر بإمكانية كسر العقدة الآسيوية

10/2/2024 2:48:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - تفاءلت جماهير الوحدات خيرا بفريقها الذي يواصل جمع النقاط في دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، بعد تعادل إيجابي بهدفين لمثلهما مع الشارقة صاحب الأرض أول من أمس، ما أبقى الفريق في صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط من مباراتين، وبفارق الأهداف عن نظيره الإماراتي.
ويهدف الوحدات من مشاركته الحالية، التقدم بصورة منطقية من خلال تخطي دور المجموعات كخطوة أولى، بعد مشاركتين سابقتين بدوري أبطال آسيا (النخبة حاليا)، لم ينجح من خلالهما في التأهل للأدوار الإقصائية، لتشكل البداية الحالية أملا كبيرا في كسر العقدة لبلوغ أدوار متقدمة.
وسجل المهاجم السنغالي أوسينو سيزار، حضوره المميز مجددا في البطولة القارية، بعد أن حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الثانية على التوالي، بتسجيله الهدفين في شباك الشارقة، لينسي الجماهير ضعف المستوى الفني لبقية اللاعبين الأجانب مع الفريق، وهم: المدافع المالاوي إيشاكا ديارا، لاعب الوسط المغربي مروان إفلاح، والمهاجم الكاميروني آلان أكونو.
وتمثل الفترة المقبلة تحديا كبيرا على“الأخضر” بقيادة المدرب رأفت علي، نظرا لخوضه مباراتين ببطولة الدرع يوم الإثنين المقبل أمام الجزيرة، ويوم 12 من الشهر الحالي بلقاء شباب العقبة، فيما يلتحق الدوليون بالمنتخب الوطني اليوم وحتى 15 من الشهر الحالي، لخوض مباراتين بتصفيات كأس العالم، على أن يواجه الوحدات شباب الأردن في 18 من الشهر نفسه ببطولة الدوري، قبل السفر في اليوم التالي إلى طاجيكستان لملاقاة استقلال دوشنبه في 22 من الشهر ذاته.
وبالعودة لمجريات اللقاء، فإن التأخر بالنتيجة في الدقائق المبكرة أصبح بمثابة سيناريو مكرر للوحدات في دوري الأبطال، بعدما حدث الأمر ذاته في لقاء سباهان أصفهان الإيراني في عمان، إذ يحسب للجهاز الفني واللاعبين العودة السريعة لأجواء المباراة وعدم التأثر بتلقي هدف مبكر، وتعويضه بهدفين على مدار شوطي اللقاء، ليأتي التعادل لأصحاب الضيافة في ثلث الساعة الأخيرة، ويحصل كل فريق على نقطة مرضية للطرفين.
وعلى الرغم من الفوارق الكبيرة بين الوحدات وبقية الفرق المشاركة في البطولة، من حيث اللاعبين الأجانب والقيمة التسويقية وغيرها، إلا أن ممثل الكرة الأردنية يسير بخطا ثابتة نحو تحقيق مشاركة جيدة، تعكس مدى تطور نتائج الكرة الأردنية على صعيد المنتخب الوطني، أملا بتكرار إنجاز“النشامى” في كأس آسيا، بالوصول لأدوار متقدمة وغير متوقعة، أو محاولة المنافسة على اللقب رغم صعوبة المهمة.
ويتطلع المدير الفني رأفت علي، إلى كسر النحس الذي لازم الوحدات في مشاركاته القارية، حيث وصل مع الفريق الذي مثله لسنوات طويلة كلاعب في أكثر من مناسبة لأدوار متقدمة، من دون تحقيق النجاح في نهاية المطاف، ليسعى في مشاركته الحالية كمدرب، إلى وضع بصمته وتأكيد قدرة فريقه على صناعة المفاجآت.
ونجح الوحدات للمرة الأولى في جمع 4 نقاط من أول جولتين بدوري أبطال آسيا، حيث جمع في مشاركته الأولى بأبطال آسيا 4 نقاط بعد 5 جولات في العام 2021، فيما وصل للنقطة الرابعة بعد 4 جولات في مشاركته الثانية العام 2022.
وارتقى السنغالي سيزار لصدارة الهدافين للبطولة مع مرور جولتين بتسجيله 3 أهداف، وهو ما يطمئن الجماهير أن المنظومة الهجومية بخير، في ظل تواجد المحليين المميزين بهاء فيصل وإبراهيم صبرة، واللذين يشاركان بصفة احتياطية عادة، ويحدثان الفارق لحظة مشاركتهما.
ويملك الوحدات سجلا جيدا بعدما عاد بنتيجة إيجابية في أول مباراة له خارج الديار، حيث ينجح في تخطي دور المجموعات بعد ذلك، ونجح في هذا الأمر خلال في مشاركيتين آسيويتين من أصل آخر 3، فيما خسر العام الماضي بأول لقاء بعيد عن أرضه ودعم جماهيره، أمام الكويت الكويتي، ليفشل لاحقا بالتأهل للأدوار الإقصائية.

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