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منطقة التنقل الأخضر في ويتيكس تعرض أحدث الحلول والممارسات المبتكرة لتعزيز كفاءة التنقل الأخضر

10/2/2024 2:42:26 PM
(MENAFN- AETOSWire)

تحتضن منطقة التنقل الأخضر في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) 2024، مجموعة من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في النقل والتنقل واللوجستيات الخاصة بالتنقل الأخضر. وتسلط منطقة التنقل الأخضر الضوء على أبرز الحلول والممارسات المبتكرة المعتمدة على أحدث التقنيات في قطاع النقل المستدام الفردي والجماعي، الهادفة إلى خفض تكلفة العمليات والبنى التحتية الخاصة بالمركبات الكهربائية، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد في قطاع النقل، والاعتماد على الهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات أو الخالي من الكربون.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السادسة والعشرين من "ويتيكس" من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) : "يدعم "ويتيكس" السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ويعزز المعرض تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة لدول المنطقة في اعتماد المركبات الكهربائية، حيث تعد نسبة محطات الشحن إلى السيارات في الدولة من بين الأعلى عالمياً. ويشكل المعرض منصة عالمية لاستعراض التقنيات المستقبلية في مجالات الطاقة والمياه والبيئة وجميع القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق الحياد الكربوني والحد من انبعاثات غازات الدفيئة. ونظراً إلى أن قطاع النقل يتسبب في إنتاج 8.7 جيجا طن من الانبعاثات سنوياً، وهو ما يمثل نحو 23% من الانبعاثات العالمية، وذلك وفق تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يسهم المعرض في تحقيق الطموحات المناخية الوطنية والعالمية لخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل ودفع عجلة العمل المناخي."

وأضاف معالي الطاير : "يعزز المعرض دور هيئة كهرباء ومياه دبي في توسيع ونشر مفهوم التنقل الأخضر والمستدام وترسيخ ريادة دولة الإمارات وإمارة دبي في النقل المستدام على مستوى المنطقة. وقد وفرت الهيئة عام 2014 من خلال مبادرتها "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية أول بنية تحتية في المنطقة للمركبات الكهربائية. وتتضمن البنية التحتية المتقدمة لمحطات الشحن الكهربائية في دبي أكثر من 700 محطة شحن بمشاركة المعنيين، من بينها نحو 400 محطة "شاحن أخضر" تابعة للهيئة."


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