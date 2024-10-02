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هاريس وترمب يواجهان اختبارات الحرب والكوارث

10/2/2024 2:41:02 PM
(MENAFN- Al Watan) خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة الرئاسية التي يتنافس عليها كل من الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب، تلوح في الأفق ثلاث طوارئ جديدة من - إعصار مدمر، وصراع متوسع في الشرق الأوسط، وإضراب عمال الموانئ الذي يهدد الاقتصاد الأميركي - ويمكن أن تساعد في تشكيل المزاج العام عندما يقرر الناخبون من سيكون الرئيس.
كما إن كيفية تطور الأحداث - وكيفية استجابة المرشحين - قد تكون حاسمة في صراعهم على الأصوات في الولايات المتأرجحة.
ولا يزال الرئيس الحالي جو بايدن هو المسؤول عن الاقتصاد والسياسة الخارجية للولايات المتحدة في هذه اللحظة المضطربة، وربما يتحمل المسؤولية النهائية عن كيفية تطور الأمور. لكن الطريقة التي يتعامل بها هاريس وترمب مع القضايا الثلاث المتباينة قد يكون لها تأثير متواصل على كيفية إدراك الأميركيين لخياريهما في نوفمبر.

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