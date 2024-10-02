المركزى المصرى: ارتفاع مؤشر الاستقرار المالى فى مارس

MENAFN - Al-Borsa News) أظهر تقرير الاستقرار المالى، الصادر عن المصرى، ارتفاع مؤشر الاستقرار المالى لمصر فى مارس الماضى، بعد إطلاق الإصلاحات الاقتصادية.

وذكر بيان صادر عن المصرى، أن مؤشر الاستقرار المالى ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في مارس 2023، نتيجة تحسن مؤشرى أداء القطاع المصرفى والأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسن مؤشرى الاقتصاد الكلى ومناخ الاقتصاد العالمى نسبيًا.

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وأظهر التقرير استمرار النظام المالي المصرى – بمكونيه المصرفى وغير المصرفى – فى أداء دوره الرئيسى فى القيام بالوساطة المالية خلال العام المالى 2023، وحتى الربع الأول من العام 2024، وذلك من خلال توفير التمويل لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلى المستقرة كمصدر أساسى للتمويل.

وأشار التقرير، إلى استمرار الاقتصاد المصرى فى النمو، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل 2.4% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 مقابل 4.1% خلال فترة المقارنة، وذلك فى ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وأوضح أن أصول القطاع المصرفى تمثل 116.9% من الناتج المحلى الإجمالى الاسمى، و92.3% من إجمالى أصول النظام المالى فى نهاية العام المالى 2023.

وأشار إلى تطور بنود المركز المالى للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزى المصرى ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية.

ورصد التقرير، استمرار القطاع المصرفى فى أداء دوره فى الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك فىإطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى، حيث ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى فى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض فى ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، وكذلك ارتفاع صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وتحسن نسبة السيولة بالعملة الأجنبية، ودعم رصيد صافى الاحتياطيات الدولية ليستمر فى تغطية الدين الخارجى قصير الأجل.

وأظهر التقرير استمرار القطاع المصرفى فى توفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال والقطاع العائلى دون الإسراف فى المخاطرة، الأمر الذى ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.

ويأتي ذلك فى ضوء نجاح البنك المركزى فى تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية – المالية والنقدية – والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى، حيث استمرت السياسة المالية فى إجراءات الضبط المالى، كما استمرت السياسة النقدية فى اتجاهها التقييدى للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطى الإلزامى بالعملة المحلية لدى البنك المركزى عند 18%.

على جانب آخر، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50% من مجموع الدخل الشهرى متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهرى.

وكشف التقرير، عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة على مستوى القطاع المصرفى، وذلك في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالى – من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام – وكذلك استمرار الأداء الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالى أصول القطاع المصرفى تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب فى سوق أذون الخزانة المحلية.

وأوضح أن القطاع المالى غير المصرفى يمثل 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى الاسمي، و7.7% من إجمالى أصول النظام المالى، كما شهد العام المالى 2023 تطورًا كبيرًا فى أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفى، فضلًا عن تميز أداء سوق المال المصرى خلال العام وحتى الربع الأول من العام 2024.

وأشار التقرير إلى اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تبنى المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، لتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.

وأكد أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالى – بمكونيه المصرفى وغير المصرفى – وقدرته على مواجهة الخسائر غير المتوقعة، والتي قد تنتج عن المخاطر النظامية المحتملة فى ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة، وذلك من خلال قياس تأثير تلك المخاطر على مدى كفاية رأس المال والسيولة لكل من القطاع المصرفى والقطاع المالي غير المصرفى.