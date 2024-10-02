مصرف عجمان يعلن إدراجه في سلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية

(MENAFN
- Evops-PR) أعلن مصرف عجمان الذي يُعد أحد المؤسسات الإسلامية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، عن إدراج أسهمه في مؤشر فوتسي للأسهم العالمية، بالإضافة إلى توفرها على منصة إيتورو. ويؤكد هذا الإنجاز على حضور مصرف عجمان المتزايد في الأسواق المالية العالمية ويوفر رؤية أفضل للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
ويأتي هذا الإعلان بعد إدراج مصرف عجمان في مؤشر إم إس سي آي العالمي في مارس 2023، مما يعزز حضور المصرف في مؤشرات الأسهم العالمية المرموقة. ويؤكد إدراج مصرف عجمان ضمن سلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية على الأداء القوي لمصرف عجمان والتزامه بتقديم القيمة المضافةلمساهميه، من خلال إتاحة الفرص للمستثمرين المؤسسيين العالميين وتعزيز مكانة المصرف في السوق. علاوة على ذلك، تواجد مصرف عجمان في إيتورو، منصة التداول المعروفة، توسع فرص الوصول إلى المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مما يتيح لهم المشاركة في رحلة النمو والتنمية للمصرف.
وفي هذا الشأن، قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "من دواعي فخرنا أن نكون جزءاً من سلسلة مؤشر فوتسي للأسهم العالمية وأن نكون متاحين على منصة إيتورو. تعكس هذه الخطوة جهودنا المستمرة لتعزيز قيمة المساهمين والوصول إلى جمهور أوسع من المستثمرين على مستوى العالم."
تُعدّ سلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية واحدة من أكثر أطر الأسهم العالمية شمولاً، وتضم أكثر من 19000 شركة مختلفة الأحجام بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ومنتشرة في 49 سوقاً مالياً ناشئة ومتطورة. وتشتهر منصة إيتورو بتسهيل الوصول إلى فرص الاستثمار العالمية لكل من المستثمرين المخضرمين والجدد على حد سواء.
MENAFN02102024004227004008ID1108738538
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.