Wednesday, 02 October 2024 01:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيران تلغي جميع رحلات الطيران الداخلية حتى فجر الخميس نظرا لظروف المنطقة

10/2/2024 5:10:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 2 - 10 (كونا) -- أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية اليوم الأربعاء إلغاء جميع رحلات الطيران الداخلية في مختلف أنحاء البلاد حتى فجر يوم غد الخميس "نظرا لظروف المنطقة".
وقال المتحدث باسم الهيئة جعفر يازرلو في بيان إنه تقرر إلغاء جميع رحلات الطيران الداخلية في انحاء البلاد حتى الساعة الخامسة فجرا (بالتوقيت المحلي) من صباح الخميس "لحماية سلامة الرحلات ونظرا لظروف المنطقة".
وأشار يازرلو إلى انه سيتم اعلان المواعيد الجديدة لهذه الرحلات في وقت لاحق.
ويأتي ذلك بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني أمس عشرات الصواريخ الباليستية ضد أهداف داخل الأراضي المحتلة.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن رد بلاده العسكري على الاحتلال الإسرائيلي انتهى إلا إذا أراد الأخير "رؤية المزيد من ردود فعلنا". (النهاية)

م و / ط م ا



MENAFN02102024000071011013ID1108738387

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث