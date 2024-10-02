إيران تلغي جميع رحلات الطيران الداخلية حتى فجر الخميس نظرا لظروف المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران - 2 - 10 (كونا) -- أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية اليوم الأربعاء إلغاء جميع رحلات الطيران الداخلية في مختلف أنحاء البلاد حتى فجر يوم غد الخميس "نظرا لظروف المنطقة".
وقال المتحدث باسم الهيئة جعفر يازرلو في بيان إنه تقرر إلغاء جميع رحلات الطيران الداخلية في انحاء البلاد حتى الساعة الخامسة فجرا (بالتوقيت المحلي) من صباح الخميس "لحماية سلامة الرحلات ونظرا لظروف المنطقة".
وأشار يازرلو إلى انه سيتم اعلان المواعيد الجديدة لهذه الرحلات في وقت لاحق.
ويأتي ذلك بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني أمس عشرات الصواريخ الباليستية ضد أهداف داخل الأراضي المحتلة.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن رد بلاده العسكري على الاحتلال الإسرائيلي انتهى إلا إذا أراد الأخير "رؤية المزيد من ردود فعلنا". (النهاية)
م و / ط م ا
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