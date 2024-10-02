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ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني على المدى الطويل

10/2/2024 5:08:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من A+ إلى A.

وأرجعت الوكالة هذا التصنيف إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع حزب الله.


وغيرت الوكالة أيضا نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي إلى سلبية، مشيرة إلى أنها تعكس أيضا خر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.


وقالت إن تزايد احتمالات أن يطول أمد الصراع بين إسرائيل وحزب الله وأن تشتد قوته يشكل مخاطر أمنية على إسرائيل.


ولفتت في تقريرها إلى أن خفض التصنيف يعكس التداعيات على اقتصاد إسرائيل وأوضاع ماليتها العامة نتيجة تفاقم الصراع مع حزب الله في لبنان.


وتوقعت الوكالة أيضا أن التصاعد الحالي في حدة القتال سيدعم الزيادة المستمرة في النفقات المتعلقة بالدفاع.


وفي الـ 27 من سبتمبر خفضت وكالة "موديز" تصنيف إسرائيل الائتماني إلى "Baa1" من "A2" وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية حيال التصنيف.


وقالت وكالة "موديز" إن الدافع الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني هو أن المخاطر الجيوسياسية زادت بشكل كبير إلى مستويات عالية جدا، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب سلبية مادية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المديين القريب والبعيد".


وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن هدف إسرائيل المعلن والمتمثل في إعادة سكانها الذين تم إجلاؤهم إلى شمال البلاد من المرجح أن ينطوي تحقيقه على صراع أكثر حدة.


ودعّمت قرارها بتزايد حدة الصراع بين إسرائيل وحزب الله بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.


كما استندت في قرارها أيضا إلى "تراجع احتمالات عقد هدنة في غزة"، موضحة أن المخاطر السياسية المحلية ازدادت إلى جانب المخاطر الجيوسياسية.RT

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