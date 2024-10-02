أسعار الذهب تستقر وسط التصعيد في الشرق الأوسط



تم تداول الذهب فوق 2660 دولاراً للأونصة بعد أن أغلق بارتفاع نسبته 1.1% أمس، حيث أطلقت إيران نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطوة بأنها "خطأ كبير"، وتوعد بجعل إيران "تدفع الثمن". ووفقاً لتقرير سابق، تعمل الولايات المتحدة على دعم استعدادات الدفاع عن إسرائيل.



وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك": "الأسواق تتصرف كما هو متوقع عندما تصلها مثل هذه الأخبار"، وأضاف: "الذهب كان يعاني بالفعل من حالة إرهاق شراء، لذلك يحتاج الشراء الأخير للمعدن كملاذ آمن إلى الاستمرار لتجنب البيع من قبل الصناديق التي وضعت رهانات صعودية على الذهب بشكل خاطئ".

وارتفع الذهب بنسبة تقارب 30% هذا العام، محققاً سلسلة من الأرقام القياسية. وعززت المكاسب الأخيرة من التوقعات بتخفيف أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي بدأ دورة تيسير نقدي الشهر الماضي بخفض قدره 50 نقطة أساس.



كما كان المتداولون يقيّمون توقعات أسعار الفائدة. ويراهن متداولو عقود المقايضة على فرصة تبلغ واحداً من كل ثلاثة أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض نصف نقطة مئوية أخرى في نوفمبر، لكن هذا قد لا يتحقق كما هو متوقع، وفقاً لما حذر منه لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ".



بالإضافة إلى أي تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، سيراقب المتداولون أيضاً تقرير الوظائف الأميركية لشهر سبتمبر، يوم الجمعة، والذي قد يكون حاسماً في تقديم رؤى حول وتيرة تخفيضات الفائدة من قبل الفيدرالي.



واستقر الذهب الفوري عند 2662.78 دولار للأونصة عند الساعة 6:40 صباحاً في سنغافورة، وهو أقل من أعلى مستوى تاريخي له عند 2685.58 دولار الذي وصل إليه الأسبوع الماضي. وتراجع مؤشر "بلومبرغ" الفوري للدولار بنسبة 0.1%. كما انخفضت الفضة وظلت أسعار البلاتين دون تغيير.

