«حان الوقت للنساء».. أول رئيسة للمكسيك تعتزم مواصلة سياسة سلفها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدت كلوديا شينباوم اليمين الدستورية يوم الثلاثاء كرئيسة جديدة
للمكسيك، لتصبح أول رئيسة للبلاد وأول رئيسة من أصل يهودي في الدولة ذات
الأغلبية الرومانية الكاثوليكية. ويأتي فوزها بعد 70 عاما من حصول المرأة
في المكسيك على حق التصويت.
وقالت شينباوم في مكسيكو سيتي بعد مراسم أداء اليمين: ((لقد حان الوقت للتغيير، وحان الوقت للنساء)).
وأعربت
شينباوم (62 عاماً) عن شكرها لسلفها لوبيز أوبرادور الذي ساعدتها شعبيته
في تحقيق فوز كبير في الانتخابات التي أجريت في يونيو الماضي. وقالت للوبيز
أوبرادور: ((لقد كان شرفاً لي أن أكافح معك)).
وحضر
مراسم التنصيب عدد من الدبلوماسيين والممثلين رفيعي المستوى، ومن بينهم
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وجيل بايدن
السيدة الأولى للولايات المتحدة.
وساعد لوبيز أوبرادور المرشحة شينباوم الطبية والعمدة السابقة لمدينة مكسيكو سيتي لتحقيق الفوز في الانتخابات.
وتعتزم شينباوم الاستمرار في سياسة سلفها، على الرغم من تركيزها الخاص على مواصلة برامجه الاجتماعية وتوسيع شبكة السكك الحديدية.
وتعد عصابات تجارة المخدرات القوية من أبرز التحديات التي تواجه المكسيك التي يبلغ تعداد سكانها 130 مليون نسمة.
ويسيطر حزب حركة التجديد الوطنية (مورينا) الذي أسسه لوبيز أوبرادور، على مجلسي الكونغرس المكسيكي، ويسعى لحماية إرثه السياسي.- وكالات
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