«حان الوقت للنساء».. أول رئيسة للمكسيك تعتزم مواصلة سياسة سلفها

MENAFN - Alghad Newspaper) أدت كلوديا شينباوم اليمين الدستورية يوم الثلاثاء كرئيسة جديدة للمكسيك، لتصبح أول رئيسة للبلاد وأول رئيسة من أصل يهودي في الدولة ذات الأغلبية الرومانية الكاثوليكية. ويأتي فوزها بعد 70 عاما من حصول المرأة في المكسيك على حق التصويت.



وقالت شينباوم في مكسيكو سيتي بعد مراسم أداء اليمين: ((لقد حان الوقت للتغيير، وحان الوقت للنساء)).



وأعربت شينباوم (62 عاماً) عن شكرها لسلفها لوبيز أوبرادور الذي ساعدتها شعبيته في تحقيق فوز كبير في الانتخابات التي أجريت في يونيو الماضي. وقالت للوبيز أوبرادور: ((لقد كان شرفاً لي أن أكافح معك)).



وحضر مراسم التنصيب عدد من الدبلوماسيين والممثلين رفيعي المستوى، ومن بينهم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وجيل بايدن السيدة الأولى للولايات المتحدة.



وساعد لوبيز أوبرادور المرشحة شينباوم الطبية والعمدة السابقة لمدينة مكسيكو سيتي لتحقيق الفوز في الانتخابات.



وتعتزم شينباوم الاستمرار في سياسة سلفها، على الرغم من تركيزها الخاص على مواصلة برامجه الاجتماعية وتوسيع شبكة السكك الحديدية.



وتعد عصابات تجارة المخدرات القوية من أبرز التحديات التي تواجه المكسيك التي يبلغ تعداد سكانها 130 مليون نسمة.



ويسيطر حزب حركة التجديد الوطنية (مورينا) الذي أسسه لوبيز أوبرادور، على مجلسي الكونغرس المكسيكي، ويسعى لحماية إرثه السياسي.- وكالات