Wednesday, 02 October 2024 01:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«حان الوقت للنساء».. أول رئيسة للمكسيك تعتزم مواصلة سياسة سلفها

10/2/2024 5:07:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدت كلوديا شينباوم اليمين الدستورية يوم الثلاثاء كرئيسة جديدة للمكسيك، لتصبح أول رئيسة للبلاد وأول رئيسة من أصل يهودي في الدولة ذات الأغلبية الرومانية الكاثوليكية. ويأتي فوزها بعد 70 عاما من حصول المرأة في المكسيك على حق التصويت.


وقالت شينباوم في مكسيكو سيتي بعد مراسم أداء اليمين: ((لقد حان الوقت للتغيير، وحان الوقت للنساء)).


وأعربت شينباوم (62 عاماً) عن شكرها لسلفها لوبيز أوبرادور الذي ساعدتها شعبيته في تحقيق فوز كبير في الانتخابات التي أجريت في يونيو الماضي. وقالت للوبيز أوبرادور: ((لقد كان شرفاً لي أن أكافح معك)).


وحضر مراسم التنصيب عدد من الدبلوماسيين والممثلين رفيعي المستوى، ومن بينهم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وجيل بايدن السيدة الأولى للولايات المتحدة.


وساعد لوبيز أوبرادور المرشحة شينباوم الطبية والعمدة السابقة لمدينة مكسيكو سيتي لتحقيق الفوز في الانتخابات.


وتعتزم شينباوم الاستمرار في سياسة سلفها، على الرغم من تركيزها الخاص على مواصلة برامجه الاجتماعية وتوسيع شبكة السكك الحديدية.


وتعد عصابات تجارة المخدرات القوية من أبرز التحديات التي تواجه المكسيك التي يبلغ تعداد سكانها 130 مليون نسمة.


ويسيطر حزب حركة التجديد الوطنية (مورينا) الذي أسسه لوبيز أوبرادور، على مجلسي الكونغرس المكسيكي، ويسعى لحماية إرثه السياسي.- وكالات

MENAFN02102024000072011014ID1108738328

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث