شركتا RSA وswissbit تعلنان عن حل جديد للمصادقة المقاومة للتصيُّد الاحتيالي للقطاعات التي تضع الأولوية للأمن

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت RSA، الشركة الرائدة في مجال تحديد الهويات التي تضع الأولوية للأمن، وSwissbit، الشركة الرائدة والراسخة في مجال حلول التخزين والأمن وإنترنت الأشياء المضمَّنة، عن سلسلة جديدة من أجهزة المصادقة المطوَّرة التي تم تصميمها لحماية القطاعات الخاضعة لعمليات تنظيم صارمة.

ستوفر سلسلة RSA iShield Key 2، المدعومة من Swissbit، للخدمات المالية والطاقة والرعاية الصحية وغيرها من المؤسسات الخاضعة لعمليات تنظيم صارمة أعلى مستوى من المصادقة المقاومة للتصيُّد الاحتيالي بدون كلمة المرور اللازمة لتبسيط إدارة بيانات الاعتماد والتوجُّه نحو هندسة الثقة الصفرية (ZTA). تم إضفاء تحسينات على سلسلة RSA iShield Key 2 لمنصَّة إدارة الهوية والوصول السحابية (IAM) من RSA، المعروفة باسم RSA® ID Plus ، وتوفر أمانًا متميزًا ومرونة لا مثيل لهما. تتوفَّر سلسلة RSA iShield Key 2 للطلب الآن وسيتم شحنها في الربع الرابع من عام 2024.

"تتطلب أسوأ الهجمات أفضل وسائل الدفاع. ومن ثمَّ، وثق القادة الذين يضعون الأولوية للأمن بشركة RSA لعقود من الزمن للدفاع عنهم من الهجمات الإلكترونية الأشد ضررًا. "ومن خلال تضافر الجهود مع شركة رائدة مثل Swissbit، يمكننا توسيع منصَّة الهوية الموحَّدة لدينا وتقديم ابتكارات مثل RSA iShield Key 2 التي توفر مجموعة أوسع من القدرات، وجميعها معزَّزة بعمق الأمان الفريد لشركة RSA"، حسبما صرَّح Rohit Ghai، الرئيس التنفيذي لشركة RSA.

"يحتاج القادة في مجالات التمويل والرعاية الصحية والطاقة والتصنيع في إطار تأمين عملياتهم ومواصلة العمل، إلى قدرات قوية ومقاومة للتصيُّد الاحتيالي مصمَّمة لتمكين المستخدمين ومقاومة الهجمات الحديثة. "تعمل Swissbit وRSA سويًا على جلب هذه الابتكارات إلى مؤسسات القطاع الخاص التي تحتاج إليها أكثر من غيرها"، حسبما أفاد Silvio Muschter، الرئيس التنفيذي لشركة Swissbit AG.

من خلال طرح سلسلة RSA iShield Key 2 عبر ID Plus، يمكن لشركتي RSA وSwissbit تقديم مزايا رئيسية للمؤسسات، بما في ذلك:



مصادقة آمنة ومقاومة للتصيُّد الاحتيالي: تدعم RSA DS100 ، وتطبيق المصادق من RSA ، وسلسلة RSA iShield Key 2 FIDO2 والبطاقة الذكية وOTP للتطبيقات القديمة، مما يوفر مصادقة متعددة البروتوكولات ومتعددة العوامل (MFA) لمجموعة متنوعة من المستخدمين وحالات الاستخدام.

أمان معتمد وفقًا لمعيار FIPS 140-3: توفر سلسلة RSA iShield Key 2 أعلى مستوى من حماية التشفير وتضمن أن البنية الأساسية لكل مؤسسة تلبي متطلبات الأمن الإلكتروني الأكثر صرامة.

تسريع استحقاق الثقة الصفرية: يتيح RSA ID Plus للمؤسسات تلبية متطلبات هندسة الثقة الصفرية (ZTA) الرئيسية، بما في ذلك تنفيذ إدارة بيانات الاعتماد المركزية وتعزيز مستوى الرؤية لجميع نقاط الوصول. إمكانيات تسجيل الدخول الموحَّد (SSO) والخدمة الذاتية: يمكن للمستخدمين تسجيل بيانات اعتمادهم وتحديثها وإدارتها بسهولة باستخدام RSA ID Plus ، مما يقلل من حجم التكاليف الواقعة على فرق تكنولوجيا المعلومات ويسرِّع الإنتاجية.

التوفُّر والدعم

تتوفَّر سلسلة RSA iShield Key 2، المدعومة من Swissbit، للطلب الآن وسيتم شحنها في نهاية عام 2024. ستدعم الشركتان عملاءهما من خلال التدريب الشامل وخدمات الدعم لضمان التكامل والتنفيذ بسلاسة.

المصادر:



تنزيل ورقة بيانات سلسلة RSA iShield Key 2 بادِر واطلب سلسلة RSA iShield Key 2 الآن

نبذة عن شركة RSA

توفر منصَّة تحديد الهويات الموحَّدة من RSA التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الحماية للمؤسسات الأكثر أمانًا في العالم من الهجمات الإلكترونية الأكثر خطورة في الوقت الراهن وفي المستقبل. توفر RSA قدرات استخبارات الهوية والمصادقة والوصول والحوكمة ودورة الحياة اللازمة لمنع التهديدات وتأمين آلية الوصول وتمكين الامتثال. تعتمد أكثر من 9000 مؤسسة تضع الأولوية للأمن على RSA لإدارة أكثر من 60 مليون هوية عبر البيئات المحلية والهجينة ومتعددة السحابة. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة الموقع الإلكتروني للاتصال بالمبيعات ، أو العثور على شريك ، أو معرفة المزيد من المعلومات حول RSA.

نبذة عن Swissbit

Swissbit AG هي الشركة الأوروبية الرائدة في توفير حلول التخزين والأمان وإنترنت الأشياء المضمَّنة للتطبيقات الصعبة. تجمع Swissbit بين قدراتها الفريدة في مجال التخزين وتكنولوجيا إنترنت الأشياء المضمَّنة مع خبرتها المتقدمة في مجال التعبئة. تتيح هذه الخبرة لعملائنا تخزين البيانات وحمايتها بشكلٍ موثوق في التطبيقات الصناعية وNetCom وقطاع السيارات والتطبيقات الطبية والمالية بالإضافة إلى إنترنت الأشياء (IoT). تعكف شركة Swissbit إلى تطوير وتصنيع منتجات تخزين وأمان صناعية بشعار "صنع في ألمانيا" تحظى بموثوقية عالية وتوفُّر طويل الأمد وتحسين مخصَّص. تأسست شركة Swissbit في عام 2001 ولديها مكاتب في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة واليابان وتايوان. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.