شركتا RSA وswissbit تعلنان عن حل جديد للمصادقة المقاومة للتصيُّد الاحتيالي للقطاعات التي تضع الأولوية للأمن

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت RSA، الشركة الرائدة في مجال تحديد الهويات التي تضع الأولوية للأمن، وSwissbit، الشركة الرائدة والراسخة في مجال تصنيع
حلول التخزين والأمن وإنترنت الأشياء المضمَّنة، عن سلسلة جديدة من أجهزة المصادقة المطوَّرة التي تم تصميمها لحماية القطاعات الخاضعة لعمليات تنظيم صارمة.
ستوفر سلسلة RSA iShield Key 2، المدعومة من Swissbit، للخدمات المالية والطاقة والرعاية الصحية وغيرها من المؤسسات الخاضعة لعمليات تنظيم صارمة أعلى مستوى من المصادقة المقاومة للتصيُّد الاحتيالي بدون كلمة المرور اللازمة لتبسيط إدارة بيانات الاعتماد والتوجُّه نحو هندسة الثقة الصفرية (ZTA). تم إضفاء تحسينات على سلسلة RSA iShield Key 2 لمنصَّة إدارة الهوية والوصول السحابية (IAM) من RSA، المعروفة باسم RSA® ID Plus ، وتوفر أمانًا متميزًا ومرونة لا مثيل لهما. تتوفَّر سلسلة RSA iShield Key 2 للطلب الآن وسيتم شحنها في الربع الرابع من عام 2024.
"تتطلب أسوأ الهجمات أفضل وسائل الدفاع. ومن ثمَّ، وثق القادة الذين يضعون الأولوية للأمن بشركة RSA لعقود من الزمن للدفاع عنهم من الهجمات الإلكترونية الأشد ضررًا. "ومن خلال تضافر الجهود مع شركة رائدة مثل Swissbit، يمكننا توسيع منصَّة الهوية الموحَّدة لدينا وتقديم ابتكارات مثل RSA iShield Key 2 التي توفر مجموعة أوسع من القدرات، وجميعها معزَّزة بعمق الأمان الفريد لشركة RSA"، حسبما صرَّح Rohit Ghai، الرئيس التنفيذي لشركة RSA.
"يحتاج القادة في مجالات التمويل والرعاية الصحية والطاقة والتصنيع في إطار تأمين عملياتهم ومواصلة العمل، إلى قدرات قوية ومقاومة للتصيُّد الاحتيالي مصمَّمة لتمكين المستخدمين ومقاومة الهجمات الحديثة. "تعمل Swissbit وRSA سويًا على جلب هذه الابتكارات إلى مؤسسات القطاع الخاص التي تحتاج إليها أكثر من غيرها"، حسبما أفاد Silvio Muschter، الرئيس التنفيذي لشركة Swissbit AG.
من خلال طرح سلسلة RSA iShield Key 2 عبر ID Plus، يمكن لشركتي RSA وSwissbit تقديم مزايا رئيسية للمؤسسات، بما في ذلك:
مصادقة آمنة ومقاومة للتصيُّد الاحتيالي: تدعم RSA DS100 ، وتطبيق المصادق من RSA ، وسلسلة RSA iShield Key 2 FIDO2 والبطاقة الذكية وOTP للتطبيقات القديمة، مما يوفر مصادقة متعددة البروتوكولات ومتعددة العوامل (MFA) لمجموعة متنوعة من المستخدمين وحالات الاستخدام.
أمان معتمد وفقًا لمعيار FIPS 140-3: توفر سلسلة RSA iShield Key 2 أعلى مستوى من حماية التشفير وتضمن أن البنية الأساسية لكل مؤسسة تلبي متطلبات الأمن الإلكتروني الأكثر صرامة.
تسريع استحقاق الثقة الصفرية: يتيح RSA ID Plus للمؤسسات تلبية متطلبات هندسة الثقة الصفرية (ZTA) الرئيسية، بما في ذلك تنفيذ إدارة بيانات الاعتماد المركزية وتعزيز مستوى الرؤية لجميع نقاط الوصول.
إمكانيات تسجيل الدخول الموحَّد (SSO) والخدمة الذاتية: يمكن للمستخدمين تسجيل بيانات اعتمادهم وتحديثها وإدارتها بسهولة باستخدام RSA ID Plus ، مما يقلل من حجم التكاليف الواقعة على فرق تكنولوجيا المعلومات ويسرِّع الإنتاجية.
التوفُّر والدعم
تتوفَّر سلسلة RSA iShield Key 2، المدعومة من Swissbit، للطلب الآن وسيتم شحنها في نهاية عام 2024. ستدعم الشركتان عملاءهما من خلال التدريب الشامل وخدمات الدعم لضمان التكامل والتنفيذ بسلاسة.
المصادر:
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نبذة عن شركة RSA
توفر منصَّة تحديد الهويات الموحَّدة من RSA التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الحماية للمؤسسات الأكثر أمانًا في العالم من الهجمات الإلكترونية الأكثر خطورة في الوقت الراهن وفي المستقبل. توفر RSA قدرات استخبارات الهوية والمصادقة والوصول والحوكمة ودورة الحياة اللازمة لمنع التهديدات وتأمين آلية الوصول وتمكين الامتثال. تعتمد أكثر من 9000 مؤسسة تضع الأولوية للأمن على RSA لإدارة أكثر من 60 مليون هوية عبر البيئات المحلية والهجينة ومتعددة السحابة. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة الموقع الإلكتروني للاتصال بالمبيعات ، أو العثور على شريك ، أو معرفة المزيد من المعلومات حول RSA.
نبذة عن Swissbit
Swissbit AG هي الشركة الأوروبية الرائدة في توفير حلول التخزين والأمان وإنترنت الأشياء المضمَّنة للتطبيقات الصعبة. تجمع Swissbit بين قدراتها الفريدة في مجال التخزين وتكنولوجيا إنترنت الأشياء المضمَّنة مع خبرتها المتقدمة في مجال التعبئة. تتيح هذه الخبرة لعملائنا تخزين البيانات وحمايتها بشكلٍ موثوق في التطبيقات الصناعية وNetCom وقطاع السيارات والتطبيقات الطبية والمالية بالإضافة إلى إنترنت الأشياء (IoT). تعكف شركة Swissbit إلى تطوير وتصنيع منتجات تخزين وأمان صناعية بشعار "صنع في ألمانيا" تحظى بموثوقية عالية وتوفُّر طويل الأمد وتحسين مخصَّص. تأسست شركة Swissbit في عام 2001 ولديها مكاتب في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة واليابان وتايوان. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
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