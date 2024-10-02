البورصة تتراجع 0.6% في المستهل بتداولات 600 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، بقيم تداولات 600 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 31668 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.58% ليصل إلى 3132 نقطة، فيما هبط مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 7564 نقطة.

موضوعات“ليفت سلاب” تقرر استكمال المشاركة بمشروعي الساحل الشمالي ودمياط “سبيد ميديكال” تتكبد خسائر 48.2 مليون جنيه في النصف الأول “التجاري الدولي” يوقع للحصول على قرض بـ150 مليون دولار من“التمويل الدولية”

كما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 10765 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.75% ليصل لمستوى 38987 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 599.8 مليون جنيه، من خلال تداول 164.5 مليون سهم، بتنفيذ 24.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 198 شركة مقيدة، ارتفع منها 17 سهما، وتراجع 122 سهم في حين لم تتغير أسعار 59 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.19 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 2.2 مليون جنيه، و9.2 مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 11.4 مليون جنيه.