البورصة تتراجع 0.6% في المستهل بتداولات 600 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، بقيم تداولات 600 مليون جنيه.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 31668 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.58% ليصل إلى 3132 نقطة، فيما هبط مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 7564 نقطة.
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كما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 10765 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.75% ليصل لمستوى 38987 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 599.8 مليون جنيه، من خلال تداول 164.5 مليون سهم، بتنفيذ 24.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 198 شركة مقيدة، ارتفع منها 17 سهما، وتراجع 122 سهم في حين لم تتغير أسعار 59 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.19 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 2.2 مليون جنيه، و9.2 مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 11.4 مليون جنيه.
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