الاحتلال يصيب 3 مسعفين ويعتقل 5 مواطنين بينهم أب ونجلاه في الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين بينهم أب ونجلاه، وأصابت ثلاثة مسعفين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية وأمنية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت المواطن راشد عويضة مسك، ونجليه يحيى وإبراهيم، بحجة تنفيذ نجله محمد عملية إطلاق نار في مدينة يافا بأراضي عام 48، كما فتشت منزلهم وعاثت في محتوياتها خرابا واعتدت عليهم بالضرب المبرح.

كما داهمت منزل المواطن عبد الفتاح الهيموني بمدينة الخليل وفتشته وعبثت بمحتوياته، بحجة مشاركة نجله أحمد في تنفيذ عملية إطلاق النار في مدينة يافا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة حلحول شمال الخليل الشاب سامر جمال زماعرة، ومن مخيم العروب شمال الخليل اعتقلت محمد وحيد الحريبي، واقتادتهما عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما إلى جهة غير معلومة.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على طاقم إسعاف أبو علان، وهم: محمد الوحش، ومحمد عبد الخالق أبو علان، وشقيقه وسام، ما تسبب في إصابتهم برضوض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوب الخليل وفتشت عدة منازل تعود ملكيتها لعائلتي الرواشدة والحوامدة.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.



