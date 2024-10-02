الاستراتيجية الإعلامية الطويلة الأمد تظهر للاحتلال الإسرائيلي تراجع فعاليتها بشكل متزايد

(MENAFN
) مع تقدم التكنولوجيا وازدياد وصولها للجميع، تُظهر الاستراتيجية الإعلامية الطويلة الأمد للاحتلال الإسرائيلي، التي اعتمدت على المعلومات المضللة والخداع لعقود، تراجع فعاليتها بشكل متزايد، خصوصًا في الدول الغربية, وقد اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بهذا الاتجاه، حيث أصدر وثيقة تعترف بفشل هذه الاستراتيجية.
كما تُفصِّل الوثيقة أوجه القصور في جهاز الدعاية الإسرائيلي في نقل روايته بشأن النزاعات في غزة ولبنان, ومنذ بداية صراع "فيضان الأقصى"، اكتسبت الرواية الفلسطينية زخمًا كبيرًا في الخطاب العالمي، مما يبرز النقص في استراتيجية المعلومات الإسرائيلية, تشير تقارير من موقع شومريم إلى أن الأضرار التي لحقت بمصداقية الإعلام الإسرائيلي كبيرة وتزداد سوءًا يومًا بعد يوم, بعد مرور عام على النزاع الذي اندلع نتيجة الهجوم المفاجئ لحركة حماس على المستوطنات بالقرب من حدود غزة، لا يزال نظام المعلومات الإسرائيلي يواجه تحديات, تُبرز التقارير عدة قضايا حاسمة: غياب قائد واضح ضمن فريق الدعاية، وضعف تنظيم العقود مع خبراء العلاقات العامة، والمحللين، والممثلين الناطقين بالإنجليزية، بالإضافة إلى نقص في الرسالة المتماسكة التي تعكس بدقة سياسات وأفعال الحكومة الإسرائيلية, علاوة على ذلك، لا توجد إشرافات منظمة لتشكيل استراتيجية معلومات موحدة تُبلغ وجهة نظر إسرائيل بفعالية للجمهور المحلي والدولي.
ومع استمرار النزاع، تجسدت إخفاقات جهود الدعاية للاحتلال في أشكال جديدة، بما في ذلك استمرار مضايقة الصحفيين ووسائل الإعلام العاملة في فلسطين، والقدس، وغزة, يهدف هذا النهج العدواني إلى إسكات التغطية للانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة, تستعرض الأبحاث التي أعدها الدكتور أفنان قناعة، بعنوان "الصحفيون في مرمى النيران"، والصادرة عن "إعلام - المركز العربي لحرية الإعلام، والتنمية، والبحث" في الناصرة، هذه التحديات التي تواجه المهنيين الإعلاميين في المنطقة, في الختام، تعكس صعوبة الحكومة الإسرائيلية في السيطرة على السرد المحيط بعملياتها العسكرية فشلًا أوسع في استراتيجيتها الإعلامية، مما يشير إلى حاجة ملحة للإصلاح والتكيف في ظل مشهد عالمي سريع التطور.
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