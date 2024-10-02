القائد العسكري الإيراني يدين الأفعال الأخيرة لإسرائيل

(MENAFN
) في خطاب مهم صباح يوم الأربعاء الموافق 2 اكتوبر، أدان القائد العسكري الإيراني محمد باقري الأفعال الأخيرة لإسرائيل، وخاصة اغتيال قائد حزب الله البارز حسن نصر الله, ووصف هذه الحادثة بأنها تصعيد خطير، متهمًا "الكيان الصهيوني" بزيادة "جرائمه"، مما دفع إيران إلى حافة الانتقام.
كذلك انعكس باقري على العنف الماضي، مشيرًا إلى أن إيران قد مارست ضبط النفس بعد اغتيال قائد حماس إسماعيل هنية، وهي خطوة نسبها إلى طلبات من الولايات المتحدة والدول الأوروبية لوقف إطلاق النار في غزة, ومع ذلك، أشار إلى أن التطورات الأخيرة قد غيرت استراتيجية رد إيران, بعد هذه الأحداث، أفادت التقارير أن القوات الإيرانية استهدفت ثلاثة قواعد جوية رئيسية ومقرًا للموساد، حيث تم تحديد قاعدة نبتيم—التي تضم طائرات F-35—كهدف مهم, بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب أنظمة الرادار وتركيزات الدبابات وحاملات الجنود بالقرب من غزة، مع ذكر باقري قاعدة حتسريم، التي ربطها باغتيال نصر الله.
ووجه باقري تحذيرًا قويًا بأنه إذا لم تتخذ الولايات المتحدة وأوروبا خطوات لكبح الأعمال العسكرية الإسرائيلية تجاه إيران، فإن البلاد ستنتقم من خلال استهداف جميع البنى التحتية المتعلقة بالعمليات الإسرائيلية, يعبد الرحيم موسوي، وهو مسؤول عسكري إيراني رفيع آخر، الذي قال: "نحن لسنا دعاة حرب، ولكننا سندافع عن حقوقنا بقوة وسنفعل ذلك في المستقبل, "أشار موسوي إلى أنه بينما كانت الضربات الأخيرة موجهة نحو الأهداف العسكرية، فإن أي خطأ آخر من قبل إسرائيل قد يؤدي إلى هجمات أوسع، بما في ذلك تدمير البنية التحتية, وادعى أن هذه الأعمال العسكرية قد أنشأت رادعًا ضروريًا لإيران، وأعرب عن أمله في أن يفهم "الكيان الصهيوني" وحلفاؤه الرسالة التي يتم توصيلها.
كما أكد ممثل إيراني في الأمم المتحدة أن الأعمال العسكرية الإيرانية تستند إلى حقها المشروع في الدفاع عن النفس بعد فترة طويلة من ضبط النفس, ويبرز ذلك وجهة نظر إيران بأن ردودها ليست عدوانية بطبيعتها، بل تهدف إلى حماية سيادتها ومصالحها الإقليمية, مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، يبدو أن القيادة العسكرية الإيرانية ثابتة في عزمها على الرد على التهديدات المتصورة، مما يشير إلى إمكانية تصعيد النزاع الإقليمي إذا استمرت الأعمال العدوانية, من المحتمل أن تتردد عواقب هذه التطورات في القنوات الدبلوماسية الدولية مع تنقل المجتمع العالمي في التوازن الدقيق للقوة في المنطقة.
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