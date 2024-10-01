ابطال أوروبا: (ارسنال) الانجليزي يفوز على (باريس سان جيرمان) الفرنسي بهدفين نظيفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 1 - 10 (كونا) -- حقق فريق (أرسنال) الانجليزي فوزا مهما على ضيفه (باريس سان جيرمان) الفرنسي بهدفين نظيفين في ذهاب الدور الاول من دوري رابطة ابطال اوروبا في كرة القدم
والذي اقيم اليوم الثلاثاء على ملعب (الإمارات) في لندن.
وحسم (أرسنال) نتيجة المباراة خلال الشوط الاول عبر المهاجم الالماني كاي هافيرتز الذي سجل الهدف الاول في الدقيقة 20 قبل ان يضيف زميله الإنجليزي بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 35.
ويحتل (آرسنال) المركز الرابع بأربع نقاط في ترتيب المنافسة الأوروبية بنظامها الجديد الذي يسمح للفرق الثمانية الاولى من مجموع 36 فريقا بالتأهل مباشرة إلى الدور الثاني.
وتخوض الفرق من المركز التاسع إلى ال24 ملحقا بنظام الذهاب والاياب لتصفية ثمانية فرق اخرى متأهلة بينما تودع الفرق الاخرى المنافسة دون امكانية مشاركتها في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) مثلما جرت عليه العادة في السنوات الماضية. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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