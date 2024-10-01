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ابطال أوروبا: (ارسنال) الانجليزي يفوز على (باريس سان جيرمان) الفرنسي بهدفين نظيفين

10/1/2024 11:52:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 1 - 10 (كونا) -- حقق فريق (أرسنال) الانجليزي فوزا مهما على ضيفه (باريس سان جيرمان) الفرنسي بهدفين نظيفين في ذهاب الدور الاول من دوري رابطة ابطال اوروبا في كرة القدم والذي اقيم اليوم الثلاثاء على ملعب (الإمارات) في لندن.
وحسم (أرسنال) نتيجة المباراة خلال الشوط الاول عبر المهاجم الالماني كاي هافيرتز الذي سجل الهدف الاول في الدقيقة 20 قبل ان يضيف زميله الإنجليزي بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 35.
ويحتل (آرسنال) المركز الرابع بأربع نقاط في ترتيب المنافسة الأوروبية بنظامها الجديد الذي يسمح للفرق الثمانية الاولى من مجموع 36 فريقا بالتأهل مباشرة إلى الدور الثاني.
وتخوض الفرق من المركز التاسع إلى ال24 ملحقا بنظام الذهاب والاياب لتصفية ثمانية فرق اخرى متأهلة بينما تودع الفرق الاخرى المنافسة دون امكانية مشاركتها في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) مثلما جرت عليه العادة في السنوات الماضية. (النهاية)

م ر ن / ر ج



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