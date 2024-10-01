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وزير الخارجية الإيراني: ردنا أنتهى إلا إذا إراد الاحتلال الإسرائيلي رؤية المزيد من ردودنا

10/1/2024 11:52:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 1 – 10 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء أن رد بلاده العسكري على الاحتلال الإسرائيلي قد انتهى "إلا إذا أرادت تل أبيب رؤية المزيد من ردود فعلنا وفي هذه الحالة سيكون ردنا أقوى بكثير".
ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية عن عراقجي القول "لقد استخدمنا حقنا في الدفاع المشروع وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واستهدفنا فقط القواعد العسكرية والأمنية".
وأضاف عراقجي أن "هذا الاجراء جاء بعد نحو شهرين من الالتزام بضبط النفس بهدف توفير إمكانية وقف إطلاق النار في غزة" داعيا من سماهم "حماة إسرائيل" إلى تحمل مسؤولية أكبر لوقف مثيري الحرب في تل أبيب.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أطلق في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عشرات الصواريخ الباليستية ضد أهداف داخل الأراضي المحتلة. (النهاية)

م و / ر ج



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