وزير الخارجية الإيراني: ردنا أنتهى إلا إذا إراد الاحتلال الإسرائيلي رؤية المزيد من ردودنا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 1 – 10 (كونا) -- أعلن وزير
الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء أن رد بلاده العسكري على الاحتلال الإسرائيلي قد انتهى "إلا إذا أرادت تل أبيب رؤية المزيد من ردود فعلنا وفي هذه الحالة سيكون ردنا أقوى بكثير".
ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية عن عراقجي القول "لقد استخدمنا حقنا في الدفاع المشروع وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واستهدفنا فقط القواعد العسكرية والأمنية".
وأضاف عراقجي أن "هذا الاجراء جاء بعد نحو شهرين من الالتزام بضبط النفس بهدف توفير إمكانية وقف إطلاق النار في غزة" داعيا من سماهم "حماة إسرائيل" إلى تحمل مسؤولية أكبر لوقف مثيري الحرب في تل أبيب.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أطلق في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عشرات الصواريخ الباليستية ضد أهداف داخل الأراضي المحتلة. (النهاية)
م و / ر ج
MENAFN01102024000071011013ID1108737708
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