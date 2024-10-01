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رئيس الوزراء البريطاني: نرغب في تأسيس علاقة مثمرة مع الاتحاد الأوروبي

10/1/2024 11:52:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 1 - 10 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الثلاثاء أن حكومته تعتزم تجاوز سنوات خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي (بريكست) وترغب في تأسيس علاقة عملية مثمرة مع دول الاتحاد.
جاء ذلك في بيان أصدره مكتب الرئاسة البريطانية قبل توجه ستارمر إلى بروكسل يوم غد الأربعاء لعقد مباحثات تهدف إلى تطوير العلاقات بين الجانبين وتعزيز الأمن والرخاء للشعب البريطاني.
واضاف ستارمر "لا شك في ان المملكة المتحدة تكون أقوى حينما تعمل عن كثب مع أقرب شركائها الدوليين" لاسيما في الوقت الذي تتزايد التحديات مثل الحروب وانعدام الأمن والنزاعات.
وشدد على ان مواجهة هذه التحديات تتطلب توحيد الجهود مضيفا ان تعاونا افضل مع الاتحاد الأوروبي سوف يعود بالنفع على الشعب البريطاني ويوفر أمن الحدود بين الجانبين ويحقق النمو الاقتصادي. (النهاية)

ن ب ش / ر ج



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