رئيس الوزراء البريطاني: نرغب في تأسيس علاقة مثمرة مع الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن – 1 - 10 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الثلاثاء أن حكومته تعتزم تجاوز سنوات خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي (بريكست) وترغب في تأسيس علاقة عملية مثمرة مع دول الاتحاد.
جاء ذلك في بيان أصدره مكتب الرئاسة البريطانية قبل توجه ستارمر إلى بروكسل يوم غد الأربعاء لعقد مباحثات تهدف إلى تطوير العلاقات بين الجانبين وتعزيز الأمن والرخاء للشعب البريطاني.
واضاف ستارمر "لا شك في ان المملكة المتحدة تكون أقوى حينما تعمل عن كثب مع أقرب شركائها الدوليين" لاسيما في الوقت الذي تتزايد التحديات مثل الحروب وانعدام الأمن والنزاعات.
وشدد على ان مواجهة هذه التحديات تتطلب توحيد الجهود مضيفا ان تعاونا افضل مع الاتحاد الأوروبي سوف يعود بالنفع على الشعب البريطاني ويوفر أمن الحدود بين الجانبين ويحقق النمو الاقتصادي. (النهاية)
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