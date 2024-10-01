الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية: لن نكون ساحة للصراع لأي طرف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 1 - 10 (كونا) -- أكد وزير
الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني اليوم الثلاثاء أن موقف بلاده واضح ودائم بأنه لن يكون ساحة للصراع لأي طرف مؤكدا أن حماية الأردن والأردنيين "تعتبر مسؤوليتنا الأولى".
ونقلت وكالة الانباء الأردنية (بترا) عن الوزير المومني قوله في تصريحات ادلى بها لقناة المملكة الرسمية عقب التطورات الأخيرة في المنطقة إن أجزاء من الصواريخ التي أطلقتها ايران باتجاه الأراضي المحتلة سقطت في مناطق مختلفة بالأردن وتم تسجيل 3 إصابات صنفت طبيا بأنها طفيفة مشيرا الى عدم وجود إصابات حرجة.
وأوضح أن هناك أضرارا مادية وقعت نتيجة لهذه الحادثة وعمليات حصر الأضرار جارية حاليا موضحا أن البيانات بشأن الحادثة تم نشرها أولا بأول من قبل القوات المسلحة الاردنية ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وهيئة الطيران المدني.
وأشار المومني الى أن الشعب الأردني يتمتع بأعلى درجات الوعي في التعامل مع مثل هذه الأزمات مؤكدا أهمية توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المختصة لضمان السلامة العامة.
وشدد على أهمية عدم تداول الشائعات من مصادر مجهولة داعيا الجميع للحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.
وأكد على ضرورة تعزيز الوعي الوطني في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة مؤكدا أهمية الالتفاف حول مؤسسات الدولة وتقديم الدعم لها في هذه الظروف الدقيقة. (النهاية)
ع م ن / ر ج
MENAFN01102024000071011013ID1108737706
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