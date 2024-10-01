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الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية: لن نكون ساحة للصراع لأي طرف

10/1/2024 11:52:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 1 - 10 (كونا) -- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني اليوم الثلاثاء أن موقف بلاده واضح ودائم بأنه لن يكون ساحة للصراع لأي طرف مؤكدا أن حماية الأردن والأردنيين "تعتبر مسؤوليتنا الأولى".
ونقلت وكالة الانباء الأردنية (بترا) عن الوزير المومني قوله في تصريحات ادلى بها لقناة المملكة الرسمية عقب التطورات الأخيرة في المنطقة إن أجزاء من الصواريخ التي أطلقتها ايران باتجاه الأراضي المحتلة سقطت في مناطق مختلفة بالأردن وتم تسجيل 3 إصابات صنفت طبيا بأنها طفيفة مشيرا الى عدم وجود إصابات حرجة.
وأوضح أن هناك أضرارا مادية وقعت نتيجة لهذه الحادثة وعمليات حصر الأضرار جارية حاليا موضحا أن البيانات بشأن الحادثة تم نشرها أولا بأول من قبل القوات المسلحة الاردنية ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وهيئة الطيران المدني.
وأشار المومني الى أن الشعب الأردني يتمتع بأعلى درجات الوعي في التعامل مع مثل هذه الأزمات مؤكدا أهمية توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المختصة لضمان السلامة العامة.
وشدد على أهمية عدم تداول الشائعات من مصادر مجهولة داعيا الجميع للحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.
وأكد على ضرورة تعزيز الوعي الوطني في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة مؤكدا أهمية الالتفاف حول مؤسسات الدولة وتقديم الدعم لها في هذه الظروف الدقيقة. (النهاية)

ع م ن / ر ج



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