مجموعة فنادق الخليج تتعاقد مع مجموعة أكور العالمية لتعزز حضورها في دبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت مجموعة فنادق الخليج تعاونها الاستراتيجي مع مجموعة أكور العالمية لتغيير العلامة التجارية لفندق جلف كورت بيزنس باي « Gulf Court Hotel Business Bay » في دبي إلى علامة جراند ميركيور دبي داون تاون « Grand Mercure Dubai Downtown »، مع مواصلة المجموعة إدارة وتشغيل الفندق تحت هذه العلامة الفندقية المرموقة. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز مكانة مجموعة فنادق الخليج في قطاع الضيافة والفندقة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتماشى مع رؤية المجموعة لتقديم تجارب ضيافة فريدة لا مثيل لها والاستفادة من برامج الولاء الفندقي لدى مجموعة أكور، ما يسهم في استقطاب وجذب الزوار ويعزز مكانة الفندق في دبي كوجهة سياحية رائدة على المستوى العالمي.
وتمت مراسم التوقيع في 1 أكتوبر في دبي خلال قمة مستقبل الضيافة، ما يعكس شراكة استراتيجية تعزز التزام الطرفين بالتميز في قطاع الضيافة في دبي.
وبموجب هذه الشراكة سيتم تغيير العلامة التجارية لفندق جلف كورت بيزنس باي Gulf Court Hotel » Business Bay » ليحمل علامة جراند ميركيور دبي داون تاون Grand Mercure Dubai Downtown »»، وهو ما يعد بداية لمرحلة جديدة تتماشى مع هوية العلامة التجارية وتوجهاتها. وبموجب هذه الشراكة سيخضع الفندق للتجديدات لضمان تقديم تجربة ضيافة فاخرة تتناسب مع معايير جراند ميركيور.
ويشمل الفندق، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي في منطقة بزنس باي، 270 غرفة فاخرة بما في ذلك أجنحة فاخرة، مع إطلالات ساحرة على برج خليفة وقناة دبي. ويشكل الموقع الفريد للفندق بالقرب من أهم المعالم السياحية والتجارية والترفيهية في دبي وجهة مثالية للمسافرين سواء لأغراض العمل والترفيه على حد سواء.
وقد عبر أحمد جناحي الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج عن أهمية هذه الشراكة بقوله: تُعد هذه الشراكة مع مجموعة أكور العالمية خطوة استراتيجية مهمة، حيث تمثل تجسيداً لرؤيتنا المشتركة في تقديم أفضل تجارب الضيافة. إن نجاحنا المستمر في إدارة هذا الفندق سنوات عديدة بالإضافة إلى العلامة التجارية تحت اسم جراند ميركيور ستعزز بشكل كبير من مكانة الفندق في السوق التنافسية بدبي، ما سيتيح لنا الاستفادة من العلامة التجارية المرموقة. إن دمج تميز مجموعة فنادق الخليج في إدارة الفنادق مع الأنظمة العالمية لأكور وبرامج الولاء سيُحقق فوائد كبيرة وملموسة لضيوفنا، ما يضمن لهم تجربة فريدة. ونحن نؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في تلبية احتياجات الزوار وتعزيز ولاء العملاء، ما يعكس التزامنا الدائم بالتميز والابتكار في تقديم خدماتنا».
من جانبه، أضاف دنكان أورورك المدير التنفيذي لقسم الفنادق الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية لدى أكور: «نحن فخورون بتوسيع شراكتنا مع مجموعة فنادق الخليج من خلال هذه الاتفاقية لتغيير العلامة التجارية لهذا الفندق. علامة جراند ميركيور تجلب معها روح الضيافة الفرنسية ممزوجة بالتأثيرات المحلية، ونتطلع إلى تقديم تجربة فريدة لزوار الفندق في أحد أكثر المناطق حيوية في دبي».
ويهدف هذا التعاون إلى إعادة تعريف مفهوم الفخامة والتميز في قطاع الضيافة في دبي، وذلك من خلال المزج بين خبرة مجموعة فنادق الخليج المتعمقة في إدارة الفنادق وأصول أكور العالمية وبرامج الولاء، ما يضمن توفير تجربة استثنائية للضيوف، وتقديم خدمات ضيافة تلبي أعلى معايير الجودة والرفاهية.
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