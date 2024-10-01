مجموعة فنادق الخليج تتعاقد مع مجموعة أكور العالمية لتعزز حضورها في دبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬تعاونها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬أكور‭ ‬العالمية‭ ‬لتغيير‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬لفندق‭ ‬جلف‭ ‬كورت‭ ‬بيزنس‭ ‬باي‭ ‬‮«‬ Gulf ‭ ‬ Court ‭ ‬ Hotel ‭ ‬ Business ‭ ‬ Bay ‮»‬‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬إلى‭ ‬علامة‭ ‬جراند‭ ‬ميركيور‭ ‬دبي‭ ‬داون‭ ‬تاون‭ ‬‮«‬ Grand ‭ ‬ Mercure ‭ ‬ Dubai ‭ ‬ Downtown ‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬المجموعة‭ ‬إدارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬الفندق‭ ‬تحت‭ ‬هذه‭ ‬العلامة‭ ‬الفندقية‭ ‬المرموقة‭. ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬والفندقة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المجموعة‭ ‬لتقديم‭ ‬تجارب‭ ‬ضيافة‭ ‬فريدة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الولاء‭ ‬الفندقي‭ ‬لدى‭ ‬مجموعة‭ ‬أكور،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬وجذب‭ ‬الزوار‭ ‬ويعزز‭ ‬مكانة‭ ‬الفندق‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬رائدة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭.‬

وتمت‭ ‬مراسم‭ ‬التوقيع‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬مستقبل‭ ‬الضيافة،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬تعزز‭ ‬التزام‭ ‬الطرفين‭ ‬بالتميز‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬سيتم‭ ‬تغيير‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬لفندق‭ ‬جلف‭ ‬كورت‭ ‬بيزنس‭ ‬باي‭ ‬ Gulf ‭ ‬ Court ‭ ‬ Hotel ‮»‬‭ ‬ Business ‭ ‬ Bay ‭ ‬‮»‬‭ ‬ليحمل‭ ‬علامة‭ ‬جراند‭ ‬ميركيور‭ ‬دبي‭ ‬داون‭ ‬تاون Grand ‭ ‬ Mercure ‭ ‬ Dubai ‭ ‬ Downtown ‮»»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬بداية‭ ‬لمرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬هوية‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬وتوجهاتها‭. ‬وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬سيخضع‭ ‬الفندق‭ ‬للتجديدات‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬ضيافة‭ ‬فاخرة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬جراند‭ ‬ميركيور‭.‬

ويشمل‭ ‬الفندق،‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بموقعه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بزنس‭ ‬باي،‭ ‬270‭ ‬غرفة‭ ‬فاخرة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أجنحة‭ ‬فاخرة،‭ ‬مع‭ ‬إطلالات‭ ‬ساحرة‭ ‬على‭ ‬برج‭ ‬خليفة‭ ‬وقناة‭ ‬دبي‭. ‬ويشكل‭ ‬الموقع‭ ‬الفريد‭ ‬للفندق‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المعالم‭ ‬السياحية‭ ‬والتجارية‭ ‬والترفيهية‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬وجهة‭ ‬مثالية‭ ‬للمسافرين‭ ‬سواء‭ ‬لأغراض‭ ‬العمل‭ ‬والترفيه‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

وقد‭ ‬عبر‭ ‬أحمد‭ ‬جناحي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬بقوله‭: ‬تُعد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬أكور‭ ‬العالمية‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مهمة،‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬تجسيداً‭ ‬لرؤيتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬تجارب‭ ‬الضيافة‭. ‬إن‭ ‬نجاحنا‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬هذا‭ ‬الفندق‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬جراند‭ ‬ميركيور‭ ‬ستعزز‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬الفندق‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬التنافسية‭ ‬بدبي،‭ ‬ما‭ ‬سيتيح‭ ‬لنا‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المرموقة‭. ‬إن‭ ‬دمج‭ ‬تميز‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الفنادق‭ ‬مع‭ ‬الأنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬لأكور‭ ‬وبرامج‭ ‬الولاء‭ ‬سيُحقق‭ ‬فوائد‭ ‬كبيرة‭ ‬وملموسة‭ ‬لضيوفنا،‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬لهم‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭. ‬ونحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الزوار‭ ‬وتعزيز‭ ‬ولاء‭ ‬العملاء،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬الدائم‭ ‬بالتميز‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدماتنا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أضاف‭ ‬دنكان‭ ‬أورورك‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقسم‭ ‬الفنادق‭ ‬الفاخرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والاقتصادية‭ ‬لدى‭ ‬أكور‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتوسيع‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لتغيير‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬لهذا‭ ‬الفندق‭. ‬علامة‭ ‬جراند‭ ‬ميركيور‭ ‬تجلب‭ ‬معها‭ ‬روح‭ ‬الضيافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ممزوجة‭ ‬بالتأثيرات‭ ‬المحلية،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬لزوار‭ ‬الفندق‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬المناطق‭ ‬حيوية‭ ‬في‭ ‬دبي‮»‬‭.‬

ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬تعريف‭ ‬مفهوم‭ ‬الفخامة‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المزج‭ ‬بين‭ ‬خبرة‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬المتعمقة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الفنادق‭ ‬وأصول‭ ‬أكور‭ ‬العالمية‭ ‬وبرامج‭ ‬الولاء،‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬للضيوف،‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬ضيافة‭ ‬تلبي‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والرفاهية‭.‬