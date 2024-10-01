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توقيع اتفاقية تعاون بين مجموعة مسار مع اتش الظاعن للقوارب

10/1/2024 11:51:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أبرمت‭ ‬مجموعة‭ ‬مسار،‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬والرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬البحرية‭ ‬واللوجستية،‭ ‬أمس‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراء‭ ‬قطع‭ ‬بحرية‭ (‬قوارب‭) ‬من‭ ‬شركة‭ ‬اتش‭ ‬الظاعن‭ ‬للقوارب،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬مجموعة‭ ‬ممتلكات‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصنيع‭ ‬القوارب‭ ‬والوكيل‭ ‬الحصري‭ ‬لعديد‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية،‭ ‬بهدف‭ ‬توسعة‭ ‬الأسطول‭ ‬السياحي‭ ‬البحري‭ ‬لمجموعة‭ ‬مسار‭ ‬عبر‭ ‬شراء‭ ‬6‭ ‬قطع‭ ‬بحرية‭ (‬قوارب‭) ‬ذات‭ ‬مواصفات‭ ‬حديثة‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرية‭ ‬العالمية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬بنسبة‭ ‬45 ‭%‬ ‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬148‭ ‬راكبا‭ ‬وتعزيز‭ ‬خدمات‭ ‬النقل‭ ‬السياحي‭ ‬البحري‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬يوسف‭ ‬خليفة‭ ‬المانع‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬مسار‭: ‬‮»‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬واعتزازنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬اتش‭ ‬الظاعن‭ ‬للقوارب‭ ‬المعروفة‭ ‬بعراقتها‭ ‬ورسوخ‭ ‬خبراتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بيننا‭ ‬سيشكل‭ ‬إضافة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬خدماتنا‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬شركتنا‭ ‬للأعضاء‭ ‬والشركاء‭. ‬

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