توقيع اتفاقية تعاون بين مجموعة مسار مع اتش الظاعن للقوارب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أبرمت مجموعة مسار، التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة والرائدة في مجال الخدمات البحرية واللوجستية، أمس اتفاقية شراء قطع بحرية (قوارب) من شركة اتش الظاعن للقوارب، إحدى شركات مجموعة ممتلكات المتميزة في مجال تصنيع القوارب والوكيل الحصري لعديد من العلامات التجارية العالمية، بهدف توسعة الأسطول السياحي البحري لمجموعة مسار عبر شراء 6 قطع بحرية (قوارب) ذات مواصفات حديثة متوافقة مع معايير الأمن والسلامة البحرية العالمية للمساهمة في رفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 45 % بما يعادل 148 راكبا وتعزيز خدمات النقل السياحي البحري.
من جانبه قال المهندس يوسف خليفة المانع الرئيس التنفيذي لمجموعة مسار: »إنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نتعاون مع شركة اتش الظاعن للقوارب المعروفة بعراقتها ورسوخ خبراتها في هذا المجال، ولا شك أن هذا التعاون بيننا سيشكل إضافة تسهم في الارتقاء بمستوى خدماتنا ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها شركتنا للأعضاء والشركاء.
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