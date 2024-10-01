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حصة النبهان.. تواصل عروض ((البنات والساحر))

10/1/2024 11:50:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
تواصل الفنانة حصة النبهان عروض مسرحيتها الاستعراضية «البنات والساحر» التي سبق وأن قدمتها الفنانة القديرة هدى حسين وشقيقتها الفنانة سحر حسين، وحققت نجاحا كبيرا على مستوى الكويت والخليج في حقبة التسعينيات، والعمل قام بإعداده الفنان والمخرج محمد الحملي الذي يتولى مهمة الإشراف العام على المسرحية.
وتعرض «البنات والساحر» بنجاح على خشبة مسرح نادي السالمية ويشرف على الإنتاج مركز فن الروان بالتعاون مع «باك ستيج قروب» للإنتاج الفني، ويشكل العمل تحديا للنبهان على مستوى الإخراج، حيث تشارك في الإخراج إلى جانب فاطمة العازمي وشهد الناشي وبيبي النوري، ويشارك في البطولة خلاف حصة العديد من الأسماء أبرزهم سعاد الحسيني وعبدالعزيز السعدون وسعاد الشطي وسليمان الحملي وريتاج أشكناني.

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