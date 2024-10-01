حصة النبهان.. تواصل عروض ((البنات والساحر))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
تواصل الفنانة
حصة النبهان عروض مسرحيتها الاستعراضية «البنات والساحر» التي سبق وأن قدمتها الفنانة القديرة هدى حسين وشقيقتها الفنانة سحر حسين، وحققت نجاحا كبيرا على مستوى الكويت والخليج في حقبة التسعينيات، والعمل قام بإعداده الفنان
والمخرج محمد الحملي الذي يتولى مهمة الإشراف العام على المسرحية.
وتعرض «البنات والساحر» بنجاح على خشبة مسرح نادي السالمية ويشرف على الإنتاج مركز فن الروان بالتعاون مع «باك ستيج قروب» للإنتاج الفني، ويشكل العمل تحديا للنبهان على مستوى الإخراج، حيث تشارك في الإخراج إلى جانب فاطمة العازمي وشهد الناشي وبيبي النوري، ويشارك في البطولة خلاف حصة العديد من الأسماء أبرزهم سعاد الحسيني وعبدالعزيز السعدون وسعاد الشطي وسليمان الحملي وريتاج أشكناني.
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