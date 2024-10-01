منتخب الشباب يحقق المطلوب.. والخسارة أمام قطر تفتح باب التساؤلات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – أنجز منتخب
الشباب لكرة القدم
المطلوب، وخطف بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الصين خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، للمرة السابعة في تاريخه، مستفيدا من البطاقات المخصصة لأفضل خمسة منتخبات حصلت على المركز الثاني في المجموعات العشر في التصفيات.
ولعب الحظ دورا في منح المنتخب البطاقة الخامسة لأفضل الثواني بفضل فارق الأهداف (+8)، بعد تساويه مع منتخبات فيتنام، الهند، كمبوديا في الرصيد النقطي (6).
ورغم التأهل والفوزين في منافسات المجموعة العاشرة على منتخبي هونج كونج بسباعية نظيفة وسنغافورة بثنائية من دون رد، ترك الامتحان الحقيقي الأول للمنتخب أمام نظيره المنتخب القطري، علامات استفهام كثيرة على أدائه، خصوصا في الجانب الدفاعي، حيث أثبتت الخسارة أمام قطر 2-3 أول من أمس، حاجة الفريق للكثير من العمل خلال المرحلة المقبلة، خصوصا وأنه يضم جيلا مميزا من اللاعبين الذين يملكون الموهبة والمهارة والإمكانيات الفنية التي تحتاج من الجهاز الفني بقيادة بيتر ماينديرسما، خلق الانسجام بينها بشكل أفضل في الجانبين الدفاعي والهجومي، وتسخير الإمكانيات الفردية للاعبين في خدمة العمل الجماعي لمنظومة المنتخب، ولا سيما أن مباريات التصفيات، حملت مواجهتين سهلتين ومباراة صعبة واحدة أمام المنتخب القطري.
ويترقب الشارع الرياضي مباريات منتخب الشباب في النهائيات، لمشاهدة جيل من اللاعبين يعول عليهم في رفد المنتخب الأولمبي بنجوم جديدة، ما ينعكس إيجابيا على الأندية التي تستفيد من هذه المواهب في منافسات البطولات المختلفة، في ظل الصعوبات المالية وعدم القدرة على استقطاب لاعبين من خارج منظومة النادي.
ويختلف واقع مشاركة المنتخب في النهائيات التي تحظى بوجود منتخبات آسيوية قوية، حيث تأهل للنهائيات أبطال المجموعات سورية (المجموعة الأولى)، أوزبكستان (المجموعة الثانية)، كوريا الجنوبية (المجموعة الثالثة)، السعودية (المجموعة الرابعة)، كوريا الشمالية (المجموعة الخامسة)، إندونيسيا (المجموعة السادسة)، إيران (المجموعة السابعة)، العراق (المجموعة الثامنة)، اليابان ( المجموعة التاسعة)، قطر (المجموعة العاشرة)، إضافة إلى أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني وهي اليمن (المجموعة السادسة)، قرغيزستان (المجموعة التاسعة)، السعودية (المجموعة الرابعة)، تايلاند (المجموعة الثامنة)، إضافة إلى المنتخب الوطني (المجموعة العاشرة)، والمنتخب الصيني المضيف.
وتفرض المشاركة المقبلة في نهائيات كأس آسيا، على اتحاد الكرة توفير متطلبات النجاح والتحضيرات والاستعدادات الجيدة للمنتخب، ليكون رقما صعبا ويترك بصمة إيجابية ويبحث عن المنافسة على بطاقات التأهل لكأس العالم للشباب، من خلال تقييم المشاركة في التصفيات والاستفادة من التجارب التي خاضها، خصوصا أن التأهل إلى البطولة القارية يعد أمرا عاديا، قياسا بالفترة التحضيرية الطويلة التي خاضها الفريق.
وأظهرت مباريات المنتخب في التصفيات، ضرورة اهتمام الأندية باللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة في المشاركة بالدوري، لتطوير أدائهم وتوفير أموال التعاقدات مع لاعبين محليين وأجانب.
وضمت قائمة المنتخب كلا من: سلامة سلمان، عبدالله الشقران، محمد الطرايرة، نور الدين ياسين، أيهم السمامرة، محمد أبو السكر، عودة الفاخوري، عمر مرار، أنس الخب، صلاح الدين الفراش، محمد أحمد، عبد الله المنايصة، مؤمن الساكت، عمر خضر، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، ينال المحمود، صالح فريج، عدنان نوفل، أمين ابو خليفة، يوسف المقابلة، عز الدين أبو السعود، وابراهيم صبرة.
وأكد المدرب الوطني اسلام جلال، أن المنتخب دخل لقاء نظيره القطري من دون إعداد ذهني ونفسي، ومعتمدا على فارق الأهداف، وخاض المباريات بثقة زائدة بعد الفوز على منتخبي هونج كونج وسنغافورة، رغم تواضع المستوى الفني للمنتخبين بالمقارنة مع المنتخب القطري.
وأضاف جلال في حديثه لـ"الغد": "على الورق كان منتخب الشباب أفضل قبل مباراة المنتخب القطري، لكن الثقة الزائدة لعبت دورا في عدم تقديم المستوى الفني المطلوب من اللاعبين".
وبين جلال أن المنتخب لم يظهر بصورة فنية تناسب حجم التحضيرات والاستعدادات التي نالها خلال الفترة الماضية من مباريات ودية ومعسكرات، وطلب الاستفادة من تجربة التصفيات في التحضير المميز للنهائيات والتي تحتاج خوض مباريات قوية، أملا في تحقيق نتيجة إيجابية ومقارعة المنتخب الآسيوية القوية والتي تملك أجيالا من اللاعبين المميزين.
من جهته، يرى المتابع سمير ملاوي، أن التأهل أمر إيجابي يبنى عليه، وكان مهما من الناحية المعنوية، لكن المنتخب يحتاج إلى عمل من قبل الجهاز الفني، خصوصا وأنه كان متذبذبا في الأداء أمام قطر.
وأوضح: "لعل الشيء الجميل بعد التأهل، هو مشاركة لاعبين نعول عليهم الكثير من الآمال والتطلعات، ولهم مستقبل باهر في خدمة الكرة الأردنية، وتقع على الجهاز الفني المسؤولية في التوظيف السليم للاعبين لخدمة منظومة المنتخب".
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