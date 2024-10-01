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منتخب الشباب يحقق المطلوب.. والخسارة أمام قطر تفتح باب التساؤلات

10/1/2024 11:49:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – أنجز منتخب الشباب لكرة القدم المطلوب، وخطف بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الصين خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، للمرة السابعة في تاريخه، مستفيدا من البطاقات المخصصة لأفضل خمسة منتخبات حصلت على المركز الثاني في المجموعات العشر في التصفيات.
ولعب الحظ دورا في منح المنتخب البطاقة الخامسة لأفضل الثواني بفضل فارق الأهداف (+8)، بعد تساويه مع منتخبات فيتنام، الهند، كمبوديا في الرصيد النقطي (6).
ورغم التأهل والفوزين في منافسات المجموعة العاشرة على منتخبي هونج كونج بسباعية نظيفة وسنغافورة بثنائية من دون رد، ترك الامتحان الحقيقي الأول للمنتخب أمام نظيره المنتخب القطري، علامات استفهام كثيرة على أدائه، خصوصا في الجانب الدفاعي، حيث أثبتت الخسارة أمام قطر 2-3 أول من أمس، حاجة الفريق للكثير من العمل خلال المرحلة المقبلة، خصوصا وأنه يضم جيلا مميزا من اللاعبين الذين يملكون الموهبة والمهارة والإمكانيات الفنية التي تحتاج من الجهاز الفني بقيادة بيتر ماينديرسما، خلق الانسجام بينها بشكل أفضل في الجانبين الدفاعي والهجومي، وتسخير الإمكانيات الفردية للاعبين في خدمة العمل الجماعي لمنظومة المنتخب، ولا سيما أن مباريات التصفيات، حملت مواجهتين سهلتين ومباراة صعبة واحدة أمام المنتخب القطري.
ويترقب الشارع الرياضي مباريات منتخب الشباب في النهائيات، لمشاهدة جيل من اللاعبين يعول عليهم في رفد المنتخب الأولمبي بنجوم جديدة، ما ينعكس إيجابيا على الأندية التي تستفيد من هذه المواهب في منافسات البطولات المختلفة، في ظل الصعوبات المالية وعدم القدرة على استقطاب لاعبين من خارج منظومة النادي.
ويختلف واقع مشاركة المنتخب في النهائيات التي تحظى بوجود منتخبات آسيوية قوية، حيث تأهل للنهائيات أبطال المجموعات سورية (المجموعة الأولى)، أوزبكستان (المجموعة الثانية)، كوريا الجنوبية (المجموعة الثالثة)، السعودية (المجموعة الرابعة)، كوريا الشمالية (المجموعة الخامسة)، إندونيسيا (المجموعة السادسة)، إيران (المجموعة السابعة)، العراق (المجموعة الثامنة)، اليابان ( المجموعة التاسعة)، قطر (المجموعة العاشرة)، إضافة إلى أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني وهي اليمن (المجموعة السادسة)، قرغيزستان (المجموعة التاسعة)، السعودية (المجموعة الرابعة)، تايلاند (المجموعة الثامنة)، إضافة إلى المنتخب الوطني (المجموعة العاشرة)، والمنتخب الصيني المضيف.
وتفرض المشاركة المقبلة في نهائيات كأس آسيا، على اتحاد الكرة توفير متطلبات النجاح والتحضيرات والاستعدادات الجيدة للمنتخب، ليكون رقما صعبا ويترك بصمة إيجابية ويبحث عن المنافسة على بطاقات التأهل لكأس العالم للشباب، من خلال تقييم المشاركة في التصفيات والاستفادة من التجارب التي خاضها، خصوصا أن التأهل إلى البطولة القارية يعد أمرا عاديا، قياسا بالفترة التحضيرية الطويلة التي خاضها الفريق.
وأظهرت مباريات المنتخب في التصفيات، ضرورة اهتمام الأندية باللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة في المشاركة بالدوري، لتطوير أدائهم وتوفير أموال التعاقدات مع لاعبين محليين وأجانب.
وضمت قائمة المنتخب كلا من: سلامة سلمان، عبدالله الشقران، محمد الطرايرة، نور الدين ياسين، أيهم السمامرة، محمد أبو السكر، عودة الفاخوري، عمر مرار، أنس الخب، صلاح الدين الفراش، محمد أحمد، عبد الله المنايصة، مؤمن الساكت، عمر خضر، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، ينال المحمود، صالح فريج، عدنان نوفل، أمين ابو خليفة، يوسف المقابلة، عز الدين أبو السعود، وابراهيم صبرة.
وأكد المدرب الوطني اسلام جلال، أن المنتخب دخل لقاء نظيره القطري من دون إعداد ذهني ونفسي، ومعتمدا على فارق الأهداف، وخاض المباريات بثقة زائدة بعد الفوز على منتخبي هونج كونج وسنغافورة، رغم تواضع المستوى الفني للمنتخبين بالمقارنة مع المنتخب القطري.
وأضاف جلال في حديثه لـ"الغد": "على الورق كان منتخب الشباب أفضل قبل مباراة المنتخب القطري، لكن الثقة الزائدة لعبت دورا في عدم تقديم المستوى الفني المطلوب من اللاعبين".
وبين جلال أن المنتخب لم يظهر بصورة فنية تناسب حجم التحضيرات والاستعدادات التي نالها خلال الفترة الماضية من مباريات ودية ومعسكرات، وطلب الاستفادة من تجربة التصفيات في التحضير المميز للنهائيات والتي تحتاج خوض مباريات قوية، أملا في تحقيق نتيجة إيجابية ومقارعة المنتخب الآسيوية القوية والتي تملك أجيالا من اللاعبين المميزين.
من جهته، يرى المتابع سمير ملاوي، أن التأهل أمر إيجابي يبنى عليه، وكان مهما من الناحية المعنوية، لكن المنتخب يحتاج إلى عمل من قبل الجهاز الفني، خصوصا وأنه كان متذبذبا في الأداء أمام قطر.
وأوضح: "لعل الشيء الجميل بعد التأهل، هو مشاركة لاعبين نعول عليهم الكثير من الآمال والتطلعات، ولهم مستقبل باهر في خدمة الكرة الأردنية، وتقع على الجهاز الفني المسؤولية في التوظيف السليم للاعبين لخدمة منظومة المنتخب".

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