الجيش يدعو المواطنين البقاء في بيوتهم حفاظا على سلامتهم
التاريخ
10/1/2024 11:48:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه تم إطلاق المئات من الصواريخ الإيرانية باتجاه اسرائيل، وتهيب القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين البقاء في بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم. -(بترا )
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