بتوجيهات ملكية.. نقل مصابيْن بشظايا صواريخ إلى“الخدمات الطبية” لمتابعة علاجهما

بتوجيهات ملكية.. نقل مصابيْن بشظايا صواريخ إلى“الخدمات الطبية” لمتابعة علاجهما
التاريخ
10/1/2024 11:48:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بتوجيهات ملكية سامية، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي على الوضع الصحي لمصابين اثنين تعرضا لشظايا صواريخ
ويتلقيان العلاج في مستشفى
النديم بمحافظة مادبا.
وتنفيذا لأوامر جلالة الملك عبدالله الثاني، أوضح العيسوي أنه تم نقل المصابين الاثنين إلى الخدمات الطبية الملكية لمتابعة علاجهما.
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