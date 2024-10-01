Wednesday, 02 October 2024 08:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بتوجيهات ملكية.. نقل مصابيْن بشظايا صواريخ إلى“الخدمات الطبية” لمتابعة علاجهما

10/1/2024 11:48:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بتوجيهات ملكية سامية، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي على الوضع الصحي لمصابين اثنين تعرضا لشظايا صواريخ ويتلقيان العلاج في مستشفى النديم بمحافظة مادبا.


وتنفيذا لأوامر جلالة الملك عبدالله الثاني، أوضح العيسوي أنه تم نقل المصابين الاثنين إلى الخدمات الطبية الملكية لمتابعة علاجهما.

MENAFN01102024000072011014ID1108737637

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث