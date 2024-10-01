إيران: تحركنا انتهى إلا في حالة واحدة

MENAFN - Alghad Newspaper)وأضاف أن تحرك إيران انتهى ما لم يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء مزيد من الرد.وتابع عراقجي أن داعمي الاحتلال عليهم مسؤولية كبيرة الآن لكبح جماح مروجي الحرب في "تل أبيب".

وبحث وزير الخارجية الإيراني هاتفيا مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني الهجوم والتوتر في غزة ولبنان.



وأبلغ عراقجي نظراءه الفرنسي والبريطاني والألماني فجر اليوم الأربعاء، أن طهران سترد بشكل أقوى إن رد الاحتلال.

وكانت هيئة الأركان الإيرانية قالت في وقت سابق الثلاثاء، إنه في حال تدخل الدول الداعمة للكيان الصهيوني سنستهدف مصالحها ومقارها في المنطقة بقوة.



وشددت على أن على الكيان الصهيوني ترقب تدمير بناه التحتية بشكل واسع وشامل إذا رد على الهجوم.



وقصفت إيران الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، بأكثر من 250 صاروخا بالستيا، حيث دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء الكيان المحتل ودفعت الملايين للملاجئ.



وقال الحرس الثوري الإيراني إن هذه العملية تأتي ردا على استشهاد إسماعيل هنية وحسن نصر الله.



وأضاف: "استهدفنا مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة وسيتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا".



وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إنه تم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي وتم توجيه الرحلات إلى مطارات بديلة خارج الكيان المحتل.



وقال البيت الأبيض من جانبه، إن الرئيس الأميركي جو بايدن أمر الجيش الأميركي بمساعدة "إسرائيل" في مواجهة الهجمات الإيرانية.



وقالت القناة الـ13 العبرية عن مصادر: "سنرد بقوة على هجوم إيران بغض النظر عن نتائج هذه الضربة".



وقالت هيئة البث في الكيان المحتل من جهتها، نقلا عن مسؤولين، إن "الرد الإسرائيلي على إيران هذه المرة سيكون مختلفا".