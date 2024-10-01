فرنسا: ملتزمون بأمن إسرائيل وحشدنا موارد عسكرية لمواجهة إيران

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد بيان
للرئاسة الفرنسية فجر اليوم الأربعاء، التزامها بأمن "إسرائيل"، مضيفا "حشدنا
اليوم موارد عسكرية بالشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني".
وبحسب البيان،
فإن "ماكرون أعاد التأكيد على طلب فرنسا بأن يوقف حزب الله أعماله الإرهابية
ضد إسرائيل وسكانها".
وتابع البيان:
"ماكرون طالب إسرائيل بإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان في أقرب وقت ممكن".
وجاء في البيان
أن "ماكرون يرغب في استعادة لبنان سيادته وسلامة أراضيه امتثالا لقرارات
الأمم المتحدة".
وأردف البيان:
"ماكرون كلف وزير
الخارجية بقيادة مشاورات لإيجاد حلول دائمة للأزمة خاصة
فيما يتعلق بلبنان وغزة".
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