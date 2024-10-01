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فرنسا: ملتزمون بأمن إسرائيل وحشدنا موارد عسكرية لمواجهة إيران

10/1/2024 11:47:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد بيان للرئاسة الفرنسية فجر اليوم الأربعاء، التزامها بأمن "إسرائيل"، مضيفا "حشدنا اليوم موارد عسكرية بالشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني".
وبحسب البيان، فإن "ماكرون أعاد التأكيد على طلب فرنسا بأن يوقف حزب الله أعماله الإرهابية ضد إسرائيل وسكانها".

وتابع البيان: "ماكرون طالب إسرائيل بإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان في أقرب وقت ممكن".

وجاء في البيان أن "ماكرون يرغب في استعادة لبنان سيادته وسلامة أراضيه امتثالا لقرارات الأمم المتحدة".

وأردف البيان: "ماكرون كلف وزير الخارجية بقيادة مشاورات لإيجاد حلول دائمة للأزمة خاصة فيما يتعلق بلبنان وغزة".

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