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الوحدة يستعد للفيحاء بالثابتة

10/1/2024 11:44:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب الوحدة، الألماني جوزيف زينباور، لاعبيه لمناورة تكتيكية، استعداد لمواجهة الفيحاء، غدا، لحساب الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وطبق خلالها الطريقة الفنية التي سيخوض بها الموقعة المهمة للفريقين، والتي يسعى من خلالها فرسان مكة إلى الخروج من دوامة الخسائر المتتالية في الدوري، والابتعاد عن مراكز الخطر.
كما أخضع المدرب لاعبيه لتدريبات مكثفة على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة هجوما ودفاعا.

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