الوحدة يستعد للفيحاء بالثابتة

(MENAFN
- Al Watan)
أخضع مدرب الوحدة، الألماني جوزيف زينباور، لاعبيه لمناورة تكتيكية، استعداد لمواجهة الفيحاء، غدا، لحساب الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وطبق خلالها الطريقة الفنية التي سيخوض بها الموقعة المهمة للفريقين، والتي يسعى من خلالها فرسان مكة إلى الخروج من دوامة الخسائر المتتالية في الدوري، والابتعاد عن مراكز الخطر.
كما أخضع المدرب لاعبيه لتدريبات مكثفة على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة هجوما ودفاعا.
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