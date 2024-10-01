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كوزمين يصحح أخطاء الفارس

10/1/2024 11:44:02 PM
(MENAFN- Al Watan) عمل مدرب ضمك، الروماني كوزمين كونترا، على تصحيح أخطاء فارس الجنوب التي وقع فيها اللاعبون خلال مواجهة العروبة الماضية، التي خسرها فارس الجنوب صفر /1، وطالب لاعبيه بالتركيز وتحسين الأداء، وعدم الاستسلام، وبذل المزيد قبل وخلال مواجهة الشباب الجمعة المقبل، التي تأتي لحساب الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وحذر المدرب الروماني لاعبيه من تكرار الأخطاء التي كلفت الفريق الكثير خلال الجولات الماضية.
وركز كوزمين على الجانب الدفاعي، وإغلاق الأطراف أمام لاعبي الليث.

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