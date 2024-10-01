كوزمين يصحح أخطاء الفارس

(MENAFN
- Al Watan)
عمل مدرب ضمك، الروماني كوزمين كونترا، على تصحيح أخطاء فارس الجنوب التي وقع فيها اللاعبون خلال مواجهة العروبة الماضية، التي خسرها فارس الجنوب صفر /1، وطالب لاعبيه بالتركيز وتحسين الأداء، وعدم الاستسلام، وبذل المزيد قبل وخلال مواجهة الشباب الجمعة المقبل، التي تأتي لحساب الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وحذر المدرب الروماني لاعبيه من تكرار الأخطاء التي كلفت الفريق الكثير خلال الجولات الماضية.
وركز كوزمين على الجانب الدفاعي، وإغلاق الأطراف أمام لاعبي الليث.
MENAFN01102024000089011017ID1108737575
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.