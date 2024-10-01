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الأخدود يباغت العميد بالمرتدات

10/1/2024 11:40:43 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع مدرب الأخدود، الكرواتي ستيبان توماس من وتيرة استعدادات فريقه لمواجهة الاتحاد غدا، وطبق النهج الفني الذي سيخوض به المواجهة، مركزا على إغلاق المساحات والأطراف أمام لاعبي المنافس، الذي يعتمد كثيرا على الغزو من الأطراف والسرعة في التحول الهجومي، وطالب لاعبيه بتنفيذ المرتدات العكسية السريعة.
وأخضع توماس لاعبيه لمناورة فنية أوقفها عدة مرات لشرح الطريقة الفنية التي يريد خوض اللقاء بها.

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