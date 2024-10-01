الأخدود يباغت العميد بالمرتدات

(MENAFN
- Al Watan)
رفع مدرب الأخدود، الكرواتي ستيبان توماس من وتيرة استعدادات فريقه لمواجهة الاتحاد غدا، وطبق النهج الفني الذي سيخوض به المواجهة، مركزا على إغلاق المساحات والأطراف أمام لاعبي المنافس، الذي يعتمد كثيرا على الغزو من الأطراف والسرعة في التحول الهجومي، وطالب لاعبيه بتنفيذ المرتدات العكسية السريعة.
وأخضع توماس لاعبيه لمناورة فنية أوقفها عدة مرات لشرح الطريقة الفنية التي يريد خوض اللقاء بها.
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