((منتجى النسيج)): مصانع القطاع تحتاج نحو 30 مليار دولار لتحديث الصناعة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبوالعينين: اجتماع مرتقب مع ((الصناعة)) لبحث مشكلات مصانع النسيج
حددت جمعية منتجى الغزل والنسيج بشبرا الخيمة، حجم الاستثمارات التى يحتاجها القطاع للتطوير بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار.
قال حمدى أبوالعينين رئيس جمعية منتجى الغزل والنسيج بشبرا الخيمة، إن عدد مصانع الغزل والنسيج بمنطقة شبرا الخيمة تراجع بسبب أوضاع السوق ووصل حاليًا إلى 400 مصنعًا.
موضوعات متعلقة
“القابضة للأدوية” تختار“الأهلى فاروس” لإدارة طرح“سيد” و”مصر للمستحضرات” ((كفر الزيات للمبيدات)) تستهدف 5 ملايين دولار صادرات بنهاية 2024 قديس: 7 مستثمرين برازيليين يدرسون إنشاء منطقة لوجستية فى“اقتصادية قناة السويس”
وأوضح، أن الجمعية بالتعاون مع شعبة هندسة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين طالبت بعقد اجتماع مع وزير الصناعة والنقل كامل الوزير لمناقشة تحديات القطاع بهدف استعادة مكانة مصر فى صناعة الغزل والنسيج الذى يعد ثانى أكبر القطاعات الصناعية بعد الصناعات الغذائية. الحوفى: 5 آلاف مصنع نسيج يعمل فى مصر.. وألفا مصنع متعثر
وقال أسامة الحوفى المدير العام للجمعية، إن تطوير قطاع الغزل والنسيج يحتاج إلى 30 مليار دولار كحد أدنى لتحديث خطوط الإنتاج، وتسوية المستحقات المالية على الشركات للجهات الحكومية، بالإضافة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة .
أضاف، أن قطاع الصناعات النسيجية غير قادر على المنافسة بالأسواق الخارجية لارتفاع التكاليف النهائية للمنتجات الناتجة عن صعود أسعار المواد الخام والطاقة من غاز طبيعى وكهرباء، حيث وصل كيلو الغزول حالياً بين 150 و500 جنيها.
وذكر، أن حجم استيراد مصانع الغزل والنسيج من مستلزمات الإنتاج تعدى 90% سنويًا من مختلف دول العالم منها؛ اليونان والسودان والهند وتركيا بعدما كانت من الدول الأكثر إنتاجًا للقطن.
واقترح ((الحوفى)) إعادة تخصيص المساحات المطلوبة لزراعة القطن واللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلى من المادة الخام، وبعدها يتم توجيه القطن للقطاع الصناعى للخروج بمنتجات نهائية تصلح للتصدير والقدرة على منافسة الأسواق العالمية.
كما طالب بسرعة اتخاذ إجراءات لازمة لحماية الصناعة من غزو المنتجات المستوردة والمهربة التى تضعف من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وذكر، أن عدد شركات الصناعات النسيجية التابعة للقطاع الخاص يتراوح بين 5 و6 آلاف مصنع؛ بينها أكثر من ألفى مصنع متعثر.
وسجلت صادرات مصر من الصناعات النسيجية نحو 3.5 مليار دولار بنهاية العام الماضى، ويستهدف القطاع مضاعفة تلك القيمة بالتزامن مع استراتيجية تطوير مصانع الغزل والنسيج.
أكد، أنه بمجرد تطوير مصانع الغزل والنسيج بحسب الخطط المستهدفة سيكون القطاع قادرا على زيادة حجم صادراته إلى 3 أضعاف لاستفادة الشركات من الاتفاقيات التجارية والتكتلات الاقتصادية الكبرى حول العالم؛ أهمها اتفاقيتا الكويز والتجارة الحرة العربية.
وذكر أنه يوجد حوالى 3 مصانع بدأت تصنيع قطع غيار معدات الغزل والنسيج المستوردة فى مصر ضمن خطة الجمعية لتوطين الصناعات المستوردة ما يسهم فى تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة الإنتاجية.
MENAFN01102024000202011048ID1108737535