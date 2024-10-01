((منتجى النسيج)): مصانع القطاع تحتاج نحو 30 مليار دولار لتحديث الصناعة - جريدة البورصة

حددت جمعية منتجى الغزل والنسيج بشبرا الخيمة، حجم الاستثمارات التى يحتاجها القطاع للتطوير بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار.

قال حمدى أبوالعينين رئيس جمعية منتجى الغزل والنسيج بشبرا الخيمة، إن عدد مصانع الغزل والنسيج بمنطقة شبرا الخيمة تراجع بسبب أوضاع السوق ووصل حاليًا إلى 400 مصنعًا.

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وأوضح، أن الجمعية بالتعاون مع شعبة هندسة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين طالبت بعقد اجتماع مع وزير الصناعة والنقل كامل الوزير لمناقشة تحديات القطاع بهدف استعادة مكانة مصر فى صناعة الغزل والنسيج الذى يعد ثانى أكبر القطاعات الصناعية بعد الصناعات الغذائية.

وقال أسامة الحوفى المدير العام للجمعية، إن تطوير قطاع الغزل والنسيج يحتاج إلى 30 مليار دولار كحد أدنى لتحديث خطوط الإنتاج، وتسوية المستحقات المالية على الشركات للجهات الحكومية، بالإضافة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة .

أضاف، أن قطاع الصناعات النسيجية غير قادر على المنافسة بالأسواق الخارجية لارتفاع التكاليف النهائية للمنتجات الناتجة عن صعود أسعار المواد الخام والطاقة من غاز طبيعى وكهرباء، حيث وصل كيلو الغزول حالياً بين 150 و500 جنيها.

وذكر، أن حجم استيراد مصانع الغزل والنسيج من مستلزمات الإنتاج تعدى 90% سنويًا من مختلف دول العالم منها؛ اليونان والسودان والهند وتركيا بعدما كانت من الدول الأكثر إنتاجًا للقطن.

واقترح ((الحوفى)) إعادة تخصيص المساحات المطلوبة لزراعة القطن واللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلى من المادة الخام، وبعدها يتم توجيه القطن للقطاع الصناعى للخروج بمنتجات نهائية تصلح للتصدير والقدرة على منافسة الأسواق العالمية.

كما طالب بسرعة اتخاذ إجراءات لازمة لحماية الصناعة من غزو المنتجات المستوردة والمهربة التى تضعف من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

وذكر، أن عدد شركات الصناعات النسيجية التابعة للقطاع الخاص يتراوح بين 5 و6 آلاف مصنع؛ بينها أكثر من ألفى مصنع متعثر.

وسجلت صادرات مصر من الصناعات النسيجية نحو 3.5 مليار دولار بنهاية العام الماضى، ويستهدف القطاع مضاعفة تلك القيمة بالتزامن مع استراتيجية تطوير مصانع الغزل والنسيج.

أكد، أنه بمجرد تطوير مصانع الغزل والنسيج بحسب الخطط المستهدفة سيكون القطاع قادرا على زيادة حجم صادراته إلى 3 أضعاف لاستفادة الشركات من الاتفاقيات التجارية والتكتلات الاقتصادية الكبرى حول العالم؛ أهمها اتفاقيتا الكويز والتجارة الحرة العربية.

وذكر أنه يوجد حوالى 3 مصانع بدأت تصنيع قطع غيار معدات الغزل والنسيج المستوردة فى مصر ضمن خطة الجمعية لتوطين الصناعات المستوردة ما يسهم فى تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة الإنتاجية.