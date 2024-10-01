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الطيران المدنى: المجال الجوى المصرى آمن ويعمل بشكل طبيعى - جريدة البورصة

10/1/2024 11:40:17 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت وزارة الطيران المدني، إن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعى ووفقاً لأعلى معدلات السلامة ويشهد انتظاماً في حركة التشغيل.

وأضافت وزارة الطيران المدني، في بيان، أنه جارٍ التنسيق مع دول الجوار في ضوء قيام دولتى الأردن والعراق بإغلاق مجالهما الجوي.

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وأوضحت الوزارة، أن رحلة مصر للطيران رقم MS 701 المتجهة من القاهرة إلى عمان قد عادت مرة أخرى إلى مطار القاهرة؛ بسبب إغلاق المجال الجوي بالأردن؛ حيث قامت فرق العلاقات العامة بشركتى مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى باستضافة ركاب الطائرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم.

وأعلنت الوزارة رفع حالة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولى، نظرًا لاحتمالية هبوط طائرات عابرة للأجواء بالمطار؛ في ضوء إغلاق المجال الجوي ببعض الدول المجاورة.

وناشدت الوزارة جميع العملاء المسافرين عبر رحلات شركات الطيران المتجهة إلى كل من بغداد وأربيل والأردن مراجعة حجوزاتهم لحين دراسة المستجدات والإعلان عن كل ما هو جديد في هذا الشأن.

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