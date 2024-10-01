الطيران المدنى: المجال الجوى المصرى آمن ويعمل بشكل طبيعى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت وزارة الطيران المدني، إن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعى ووفقاً لأعلى معدلات السلامة ويشهد انتظاماً في حركة التشغيل.
وأضافت وزارة الطيران المدني، في بيان، أنه جارٍ التنسيق مع دول الجوار في ضوء قيام دولتى الأردن والعراق بإغلاق مجالهما الجوي.
موضوعات متعلقة
“القابضة للأدوية” تختار“الأهلى فاروس” لإدارة طرح“سيد” و”مصر للمستحضرات” تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية التفاؤل يسيطر على المتعاملين بالبورصة خلال الربع الأخير
وأوضحت الوزارة، أن رحلة مصر للطيران رقم MS 701 المتجهة من القاهرة إلى عمان قد عادت مرة أخرى إلى مطار القاهرة؛ بسبب إغلاق المجال الجوي بالأردن؛ حيث قامت فرق العلاقات العامة بشركتى مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى باستضافة ركاب الطائرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم.
وأعلنت الوزارة رفع حالة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولى، نظرًا لاحتمالية هبوط طائرات عابرة للأجواء بالمطار؛ في ضوء إغلاق المجال الجوي ببعض الدول المجاورة.
وناشدت الوزارة جميع العملاء المسافرين عبر رحلات شركات الطيران المتجهة إلى كل من بغداد وأربيل والأردن مراجعة حجوزاتهم لحين دراسة المستجدات والإعلان عن كل ما هو جديد في هذا الشأن.
MENAFN01102024000202011048ID1108737528
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.