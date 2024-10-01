أوديغارد لا يزال ((بعيدا عن الجاهزية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أوسلو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قائد‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ومنتخب‭ ‬النرويج‭ ‬مارتن‭ ‬أوديغارد‭ ‬‮«‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الجاهزية‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬معاودة‭ ‬اللعب‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬كاحله‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬النرويجي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬النرويجي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬مارتن‭ ‬أوديغارد‭ ‬بعيدا‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬خلال‭ ‬التجمع‭ ‬الدولي‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لكنه‭ ‬قد‭ ‬يحضر‭ ‬خلال‭ ‬التجمع‭ ‬لكي‭ ‬يتواجد‭ ‬مع‭ ‬الفريق‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬مدرب‭ ‬أرسنال‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬صرح‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬سبتمبر‭ ‬بأن‭ ‬الفحوصات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬أوديغارد‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الأضرار،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أربطة‭ ‬الكاحل‮»‬‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬أوديغارد‭ ‬سيغيب‭ ‬‮«‬لفترة‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬النرويجي‭ ‬أن‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬سيحمل‭ ‬شارة‭ ‬القائد‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬أوديغارد‭.‬

وتعرض‭ ‬اوديغارد‭ ‬للإصابة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬ضد‭ ‬النمسا‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬سبتمبر‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬ضمن‭ ‬التشكيلة‭ ‬الرسمية‭ ‬لخوض‭ ‬المباراتين‭ ‬ضد‭ ‬سلوفينيا‭ ‬والنمسا‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الاوروبية‭ ‬والمقررتين‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬و13‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬