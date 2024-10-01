أوديغارد لا يزال ((بعيدا عن الجاهزية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أوسلو - (أ ف ب): لا يزال قائد أرسنال الإنجليزي ومنتخب النرويج مارتن أوديغارد «بعيدا عن الجاهزية» من أجل معاودة اللعب بعد تعرضه لإصابة في كاحله الشهر الماضي، بحسب ما أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم أمس الثلاثاء.
وقال الاتحاد النرويجي في بيان: «لا يزال قائد المنتخب الوطني مارتن أوديغارد بعيدا كل البعد عن القدرة على اللعب خلال التجمع الدولي المقبل».
وأضاف: «لكنه قد يحضر خلال التجمع لكي يتواجد مع الفريق». وكان مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا صرح في 18 سبتمبر بأن الفحوصات التي أجراها أوديغارد أظهرت أن «هناك بعض الأضرار، وخاصة في أحد أربطة الكاحل» ما يعني أن أوديغارد سيغيب «لفترة».
وكشف الاتحاد النرويجي أن مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي إرلينغ هالاند سيحمل شارة القائد نيابة عن أوديغارد.
وتعرض اوديغارد للإصابة في مباراة منتخب بلاده ضد النمسا في 9 سبتمبر ولم يكن ضمن التشكيلة الرسمية لخوض المباراتين ضد سلوفينيا والنمسا ضمن دوري الأمم الاوروبية والمقررتين في 10 و13 من الشهر الحالي.
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