Wednesday, 02 October 2024 04:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوديغارد لا يزال ((بعيدا عن الجاهزية))

10/1/2024 7:17:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أوسلو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قائد‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ومنتخب‭ ‬النرويج‭ ‬مارتن‭ ‬أوديغارد‭ ‬‮«‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الجاهزية‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬معاودة‭ ‬اللعب‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬كاحله‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬النرويجي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬النرويجي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬مارتن‭ ‬أوديغارد‭ ‬بعيدا‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬خلال‭ ‬التجمع‭ ‬الدولي‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لكنه‭ ‬قد‭ ‬يحضر‭ ‬خلال‭ ‬التجمع‭ ‬لكي‭ ‬يتواجد‭ ‬مع‭ ‬الفريق‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬مدرب‭ ‬أرسنال‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬صرح‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬سبتمبر‭ ‬بأن‭ ‬الفحوصات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬أوديغارد‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الأضرار،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أربطة‭ ‬الكاحل‮»‬‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬أوديغارد‭ ‬سيغيب‭ ‬‮«‬لفترة‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬النرويجي‭ ‬أن‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬سيحمل‭ ‬شارة‭ ‬القائد‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬أوديغارد‭.‬

وتعرض‭ ‬اوديغارد‭ ‬للإصابة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬ضد‭ ‬النمسا‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬سبتمبر‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬ضمن‭ ‬التشكيلة‭ ‬الرسمية‭ ‬لخوض‭ ‬المباراتين‭ ‬ضد‭ ‬سلوفينيا‭ ‬والنمسا‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الاوروبية‭ ‬والمقررتين‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬و13‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

MENAFN01102024000055011008ID1108737254

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث