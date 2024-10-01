ممثل الأمير يتوجه اليوم إلى قطر لترؤس وفد الكويت في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي

ممثل الأمير يتوجه اليوم إلى قطر لترؤس وفد الكويت في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي
التاريخ
10/1/2024 7:16:30 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
بحفظ الله ورعايته، يغادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الأربعاء متوجها إلى دولة قطر الشقيقة، وذلك لترؤس وفد الكويت المشارك في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي، والتي ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
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