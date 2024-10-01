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ممثل الأمير يتوجه اليوم إلى قطر لترؤس وفد الكويت في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي

10/1/2024 7:16:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحفظ الله ورعايته، يغادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الأربعاء متوجها إلى دولة قطر الشقيقة، وذلك لترؤس وفد الكويت المشارك في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي، والتي ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

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