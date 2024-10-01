وزير الاتصال الحكومي: حماية الأردن والأردنيين تعتبر مسؤوليتنا الأولى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الاول ( بترا )-شدّد الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني على أنّ موقف الأردن واضح ودائم بأنه لن يكون ساحة للصراع لأي طرف مؤكداً أن حماية الأردن والأردنيين تعتبر مسؤوليتنا الأولى.

جاءت تصريحات الوزير لقناة المملكة مساء أمس بعد التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأضاف الدكتور المومني ان أجزاء من الصواريخ سقطت في مناطق مختلفة من المملكة، مشيرًا إلى عدم وجود إصابات حرجة، بينما تم تسجيل 3 إصابات صنفت طبيًا بأنها طفيفة.

وبين المومني أن هناك أضرارًا مادية وقعت نتيجة لهذه الحادثة، وعمليات حصر الأضرار جارية حاليًا.

وأوضح الوزير أن البيانات بشأن الحادثة تم نشرها أولاً بأول من قبل القوات المسلحة الاردنية ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وهيئة الطيران المدني.

وأشار الوزير إلى أن الشعب الأردني يتمتع بأعلى درجات الوعي في التعامل مع مثل هذه الأزمات، مؤكدًا أهمية توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المختصة لضمان السلامة العامة.

وشدد على أهمية عدم تداول الشائعات ولا الاخبار من مصادر مجهولة،داعيًا الجميع للحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.

وأكد الوزير على ضرورة تعزيز الوعي الوطني في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة، مؤكداً أهمية الالتفاف حول مؤسسات الدولة وتقديم الدعم لها في هذه الظروف الدقيقة.

--(بترا )

ع ط

02/10/2024 01:27:47