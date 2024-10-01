الإمارات: أكبر عملية استحواذ لشركة شرق أوسطية في أوروبا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
توصلت شركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك» إلى اتفاق لشراء شركة الكيماويات «كوفسترو إيه جي» مقابل نحو 11.7 مليار يورو (13 مليار دولار).
وتعد الصفقة أكبر عملية استحواذ لشركة شرق أوسطية على شركة أوروبية.
وقالت «أدنوك» و«كوفيسترو» إن الصفقة ستقيم الشركة الألمانية عند 62 يورو للسهم، وتتضمن الصفقة حصول الشركة الإماراتية على ما لا يقل عن 50 % بالإضافة إلى سهم واحد في عرض الشراء.
وتحتل «كوفيسترو»، من خلال توفيرها أكثر من 10700 حل متخصص عالمي المستوى، مكانة متقدمة في تصميم وتصنيع منتجات متخصصة، تدخل في صناعة أشباه الموصلات، مثل حاويات الشرائح، وحاملات الرقائق، والبلاستيك، والمواد الهندسية العالية الأداء، والطلاء، والمواد اللاصقة، إضافة إلى المواد الضرورية للمكونات المختلفة المستخدمة في مراكز البيانات، وأنابيب الهواء، وحلول الإدارة الحرارية للخوادم، والمكونات الهيكلية التي تدعم نمو وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال إنتاج حلول موصلة للحرارة، وتوفير تقنيات متقدمة لقوالب التصنيع.
وتعد الاتفاقية إنجازا مهما ضمن استراتيجية «أدنوك» للنمو والتوسع دوليا، المعتمدة من قبل مجلس إدارتها، والتي تركز على الكيماويات والغاز والغاز الطبيعي المسال والطاقة المنخفضة الكربون.
ويدعم هذا الاستحواذ، عند استكمال تنفيذه، هدف «أدنوك» في أن تصبح ضمن أفضل 5 شركات عالمية في مجال الكيماويات.
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