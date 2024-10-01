الإمارات: أكبر عملية استحواذ لشركة شرق أوسطية في أوروبا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعد‭ ‬الصفقة‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬استحواذ‭ ‬لشركة‭ ‬شرق‭ ‬أوسطية‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬أوروبية‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬أدنوك‮»‬‭ ‬و«كوفيسترو‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الصفقة‭ ‬ستقيم‭ ‬الشركة‭ ‬الألمانية‭ ‬عند‭ ‬62‭ ‬يورو‭ ‬للسهم،‭ ‬وتتضمن‭ ‬الصفقة‭ ‬حصول‭ ‬الشركة‭ ‬الإماراتية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سهم‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬الشراء‭. ‬

وتحتل‭ ‬‮«‬كوفيسترو‮»‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفيرها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10700‭ ‬حل‭ ‬متخصص‭ ‬عالمي‭ ‬المستوى،‭ ‬مكانة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬وتصنيع‭ ‬منتجات‭ ‬متخصصة،‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬أشباه‭ ‬الموصلات،‭ ‬مثل‭ ‬حاويات‭ ‬الشرائح،‭ ‬وحاملات‭ ‬الرقائق،‭ ‬والبلاستيك،‭ ‬والمواد‭ ‬الهندسية‭ ‬العالية‭ ‬الأداء،‭ ‬والطلاء،‭ ‬والمواد‭ ‬اللاصقة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المواد‭ ‬الضرورية‭ ‬للمكونات‭ ‬المختلفة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات،‭ ‬وأنابيب‭ ‬الهواء،‭ ‬وحلول‭ ‬الإدارة‭ ‬الحرارية‭ ‬للخوادم،‭ ‬والمكونات‭ ‬الهيكلية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬نمو‭ ‬وتطوير‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنتاج‭ ‬حلول‭ ‬موصلة‭ ‬للحرارة،‭ ‬وتوفير‭ ‬تقنيات‭ ‬متقدمة‭ ‬لقوالب‭ ‬التصنيع‭.‬

وتعد‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إنجازا‭ ‬مهما‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬‮«‬أدنوك‮»‬‭ ‬للنمو‭ ‬والتوسع‭ ‬دوليا،‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها،‭ ‬والتي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الكيماويات‭ ‬والغاز‭ ‬والغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال‭ ‬والطاقة‭ ‬المنخفضة‭ ‬الكربون‭.‬

ويدعم‭ ‬هذا‭ ‬الاستحواذ،‭ ‬عند‭ ‬استكمال‭ ‬تنفيذه،‭ ‬هدف‭ ‬‮«‬أدنوك‮»‬‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الكيماويات‭. ‬



