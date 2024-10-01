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خلال ((الملتقى العربي للإعلام البرلماني))..رئيس مجلس النواب: البحرين داعمة للعمل البرلماني

10/1/2024 7:08:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رئيس مجلس الشورى: الذكاء الاصطناعي أداة فعالة في تعزيز الأداء البرلماني

أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اقتفاءً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تولي‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬كل‭ ‬اهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬ودعم،‭ ‬وتؤمن‭ ‬إيماناً‭ ‬كبيراً‭ ‬بأهمية‭ ‬الإعلام‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬اعمال‭ ‬الملتقى‭ ‬العربي‭ ‬الثاني‭ ‬للإعلام‭ ‬البرلماني‭: ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬البرلماني‭: ‬الفرص‭ ‬والتحديات‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬جاء‭ ‬متزامناً‭ ‬مع‭ ‬ذكرى‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اختيار‭ ‬المنامة‭ ‬عاصمة‭ ‬الإعلام‭ ‬العربي‭ ‬2024،‭ ‬ويُعدّ‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب،‭ ‬وإيجاد‭ ‬مساحة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬تُواكب‭ ‬التطورات‭ ‬والأدوات‭ ‬الإعلامية‭ ‬الحديثة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وبروز‭ ‬أهمية‭ ‬استخدامه‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬موضوع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬كعنوان‭ ‬لهذا‭ ‬الملتقى‭ ‬يعكس‭ ‬أهمية‭ ‬استثمار‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬التشريعية‭ ‬والرقابية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬أدوات‭ ‬تحليلية‭ ‬متقدمة،‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬استشراف‭ ‬الأثر‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬للتشريعات‭ ‬المقترحة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬النواب‭ ‬والمواطنين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬النيابي‭.‬

وأردف‭ ‬أنه‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني،‭ ‬وأدواته‭ ‬ووسائله‭ ‬ومنصاته،‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬أعمال‭ ‬وجهود‭ ‬المجالس‭ ‬التشريعية‭ ‬والبرلمانات،‭ ‬فإننا‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬دور‭ ‬المسؤولية‭ ‬المهنية،‭ ‬الإعلامية‭ ‬والصحفية‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬واجباتها،‭ ‬ونقل‭ ‬الصورة‭ ‬الحقيقية‭ ‬بكل‭ ‬أمانة‭ ‬وموضوعية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬المشاركة‭ ‬الإيجابية،‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الأوطان‭ ‬والمجتمعات‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أنَّ‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬الملحوظ‭ ‬والرقمنة‭ ‬فتحا‭ ‬آفاقا‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المعلومات‭ ‬بطرق‭ ‬مبتكرة‭ ‬وتفاعلية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يُبرز‭ ‬أهمية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬كأداة‭ ‬فعّالة‭ ‬وضرورية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬البرلماني،‭ ‬لتلبي‭ ‬وتواكب‭ ‬التطورات‭ ‬والأدوات‭ ‬والوسائل‭ ‬الإعلامية‭ ‬الحديثة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تدفع‭ ‬نحو‭ ‬الاستخدام‭ ‬الآمن‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وذكر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬قدَّموا‭ ‬تشريعًا‭ ‬لتنظيم‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتجريم‭ ‬من‭ ‬يسيء‭ ‬استخدامه،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬التخوّف‭ ‬من‭ ‬اختراق‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬واستخدامها‭ ‬لأغراض‭ ‬غير‭ ‬آمنة‭.‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬أعمال‭ ‬الملتقى‭ ‬الثاني‭ ‬للإعلام‭ ‬البرلماني،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬1‭ - ‬3‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بتنظيمٍ‭ ‬من‭ ‬المنظمة‭ ‬العربية‭ ‬للتنمية‭ ‬الإدارية‭ ‬التابعة‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وبرعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬رئيسي‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬حيث‭ ‬يقام‭ ‬الملتقى‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭: ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬البرلماني‭: ‬الفرص‭ ‬والتحديات‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬أمام‭ ‬الملتقى،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إنَّ‭ ‬تطبيق‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المختلفة‭ ‬لمساعدة‭ ‬البرلمانيين‭ ‬والموظفين‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬مهامهم‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬وفاعلية،‭ ‬يشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬التطبيقات،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬الضخمة‭ ‬لتحديد‭ ‬الاتجاهات‭ ‬والأنماط‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬صنع‭ ‬القرار؛‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬توصيات‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬البيانات،‭ ‬مبينًا‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬استخدامات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬عبر‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬للموظفين‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬تخطيط‭ ‬العمليات،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للبرلمانيين‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬القضايا‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية،‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬البيانات‭ ‬والتحليلات،‭ ‬مما‭ ‬يدعم‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬البيانات‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭: ‬‮«‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الاتصالات‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الموظفين‭ ‬والبرلمانيين‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬وبسـرعة‭ ‬أكبر‮»‬،‭ ‬منوّهًا‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتطبيق‭ ‬الميزانيات‭ ‬والحسابات‭ ‬الختامية‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬فاعلية،‭ ‬مما‭ ‬يساند‭ ‬البرلمانيين‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬مدى‭ ‬فاعلية‭ ‬أداء‭ ‬تطبيق‭ ‬الميزانيات‭ ‬المرصودة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ربط‭ ‬المعلومات‭ ‬بالتحديات‭ ‬ومستوى‭ ‬الإنجاز،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مساعدة‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشـريعية‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خدمات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المعلومات‭ ‬البحثية‭ ‬بشكل‭ ‬أوسع‭.‬

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