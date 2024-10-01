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جمعية الكاريكاتير الكويتية تقيم معرضا شخصيا للفنان طالب العطار يستعرض مسيرته الفنية

10/1/2024 2:59:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 10 (كونا) -- أقامت جمعية الكاريكاتير الكويتية بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اليوم الثلاثاء معرضا شخصيا للفنان طالب العطار يستعرض أعماله التي قدمها طوال مسيرته وذلك بحضور الجمهور المهتم وسفراء ودبلوماسيو دول شقيقة وصديقة لدى البلاد.
وقال رئيس جمعية (الكاريكاتير) محمد ثلاب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الفنان العطار وهو من الفنانين المحترفين في فن الكاريكاتير يقدم لنا من خلال المعرض بانوراما جميلة للأعمال التي قدمها منذ بدايته من الفن تشكيلي إلى ما وصل إليه الآن من فن الكاريكاتير التعبيري.
وأكد ثلاث حرص (الجمعية) على دعم الفنانين وتطوير مواهبهم ومساندتهم بإقامة معارض شخصية لهم وتقديم دورات تدريبية وورش عمل ومنحهم الفرصة للالتقاء بالجمهور بشكل مباشر.
وأوضح أن عدد المنتسبين للجمعية يبلغ نحو 70 رساما متخصصا في الكاريكاتير ذلك الفن الذي "تطور حاليا ‏ولم يعد يقتصر على الصحف والمجلات إنما أصبح فنا رقميا يواكب الأحداث الجارية بسرعة" لافتا إلى تزايد أعداد الفنانين على الساحة وفي برامج التواصل الاجتماعي.
من جهته قال الفنان العطار في تصريح مماثل لـ(كونا) إن المعرض يحتوي على مئة عمل من أعماله تحاكي مسيرته مؤكدا أن المعرض يعني له الكثير وله فائدة عظيمة بتلقي النقد المباشر إلى جانب الدعم المعنوي.
وأوضح العطار أنه يقدم من خلال هذا المعرض عددا مختلفا ومتنوعا من فنون الرسم مثل الرسم المائي والرصاص والزيتي والكاريكاتير.
واعتبر أن فنان الكاريكاتير يوجه رسائل عديدة من خلال الرسومات التي يقدمها للجمهور وينقل من خلاله المشكلات التي تواجه الناس يوميا بصورة أخف حدة وتحاكي ما بداخلهم من آلام ومحاولة لرسم الابتسامة على وجههم. (النهاية)

م د م


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