جمعية الكاريكاتير الكويتية تقيم معرضا شخصيا للفنان طالب العطار يستعرض مسيرته الفنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 1 - 10 (كونا) -- أقامت جمعية الكاريكاتير الكويتية بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اليوم الثلاثاء معرضا شخصيا للفنان طالب العطار يستعرض أعماله التي قدمها طوال مسيرته وذلك بحضور الجمهور المهتم وسفراء ودبلوماسيو دول شقيقة وصديقة لدى البلاد.
وقال رئيس جمعية (الكاريكاتير) محمد ثلاب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الفنان
العطار وهو من الفنانين المحترفين في فن الكاريكاتير يقدم لنا من خلال المعرض بانوراما جميلة للأعمال التي قدمها منذ بدايته من الفن تشكيلي إلى ما وصل إليه الآن من فن الكاريكاتير التعبيري.
وأكد ثلاث حرص (الجمعية) على دعم الفنانين وتطوير مواهبهم ومساندتهم بإقامة معارض شخصية لهم وتقديم دورات تدريبية وورش عمل ومنحهم الفرصة للالتقاء بالجمهور بشكل مباشر.
وأوضح أن عدد المنتسبين للجمعية يبلغ نحو 70 رساما متخصصا في الكاريكاتير ذلك الفن الذي "تطور حاليا ولم يعد يقتصر على الصحف والمجلات إنما أصبح فنا رقميا يواكب الأحداث الجارية بسرعة" لافتا إلى تزايد أعداد الفنانين على الساحة وفي برامج التواصل الاجتماعي.
من جهته قال الفنان العطار في تصريح مماثل لـ(كونا) إن المعرض يحتوي على مئة عمل من أعماله تحاكي مسيرته مؤكدا أن المعرض يعني له الكثير وله فائدة عظيمة بتلقي النقد المباشر إلى جانب الدعم المعنوي.
وأوضح العطار أنه يقدم من خلال هذا المعرض عددا مختلفا ومتنوعا من فنون الرسم مثل الرسم المائي والرصاص والزيتي والكاريكاتير.
واعتبر أن فنان الكاريكاتير يوجه رسائل عديدة من خلال الرسومات التي يقدمها للجمهور وينقل من خلاله المشكلات التي تواجه الناس يوميا بصورة أخف حدة وتحاكي ما بداخلهم من آلام ومحاولة لرسم الابتسامة على وجههم. (النهاية)
م د م
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