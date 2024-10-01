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نادي الطموح الرياضي: واثقون بتقديم لاعبينا الأداء المشرف في المسابقة الإقليمية الأولى للشراع في دبي

10/1/2024 2:59:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
أبوظبي - 1 - 10 (كونا) -– أكدت أمين السر العام لنادي الطموح الرياضي صديقة الانصاري أهمية مشاركة الكويت في المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم غد الاربعاء وثقتها بأبناء الكويت في تقديم الوجه المشرف لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في هذه المسابقة الإقليمية.
وقالت الأنصاري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن أهمية مشاركة وفد الأولمبياد الخاص الكويتي تحت مظلة نادي الطموح في هذه المسابقة التي تستمر حتى السابع من أكتوبر الحالي بمشاركة ستة منتخبات هي الإمارات والسعودية والبحرين والمغرب وسوريا تنبع من أنها أيضا تقام للمرة الأولى في المنطقة والشرق الأوسط.
ولفتت الانصاري التي تترأس وفد الأولمبياد الخاص الكويتي أيضا إلى أنها المشاركة الأولى للأولمبياد الخاص الكويتي في رياضة الشراع وتقام في إطار الرياضة الموحدة والدمج الرياضي التي يشارك فيها اللاعبون من الأولمبياد الخاص مع شركائهم من غير ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أهمية وخصوصية هذه المسابقات في توفير البيئة الإيجابية لترجمة مفهوم الدمج والتمكين الاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال النشاط الرياضي الذي يقوم على الدمج الرياضي والتجانس في المنافسات والتدريبات والمسابقات بين اللاعبين ذوي الاعاقات الذهنية ويمثلهم اللاعبان سليمان الناصر ونواف عوض ومن غير ذوي الإعاقة اللاعبان عبدالرحمن الكندري ومناف الوهيب.
وأشارت إلى الفائدة الكبيرة المستخلصة من إقامة الأولمبياد الخاص الكويتي من خلال إقامة معسكر تدريبي لمدة أسبوع في الإمارات لتجهيز لاعبينا وتدريبهم على فنيات اللعبة التي تعتمد القدرة على توجيه المسار وضبط السرعة والموازنة في مواجهة الرياح والأمواج وهي أمور تحتاج إلى التوافق العضلي والعصبي واللياقة البدنية وقوة التحمل والوعي في التحرك وأخذ المراكز المناسبة وفهم حركة الرياح وتيارات البحر.
وعبرت عن الشكر للهيئة العامة للرياضة والنادي البحري الرياضي الكويتي ونادي الطموح على الدعم من خلال الشركاء وتدريب اللاعبين على دعمهم للمشاركة كما قدمت الشكر للأولمبياد الخاص الإماراتي والأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تنظيم واستضافة المسابقة مثمنة أيضا تفاني لاعبينا في التدريبات ودعم أولياء الأمور لهم. (النهاية)

س خ م / م ع ح ع




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