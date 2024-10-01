نادي الطموح الرياضي: واثقون بتقديم لاعبينا الأداء المشرف في المسابقة الإقليمية الأولى للشراع في دبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من سالم المذن
أبوظبي - 1 - 10 (كونا) -– أكدت أمين السر العام لنادي الطموح الرياضي
صديقة الانصاري أهمية مشاركة الكويت في المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم غد الاربعاء وثقتها بأبناء الكويت في تقديم الوجه المشرف لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في هذه المسابقة الإقليمية.
وقالت الأنصاري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن أهمية مشاركة وفد الأولمبياد الخاص الكويتي تحت مظلة نادي الطموح في هذه المسابقة التي تستمر حتى السابع من أكتوبر الحالي بمشاركة ستة منتخبات هي الإمارات والسعودية والبحرين والمغرب وسوريا تنبع من أنها أيضا تقام للمرة الأولى في المنطقة والشرق الأوسط.
ولفتت الانصاري التي تترأس وفد الأولمبياد الخاص الكويتي أيضا إلى أنها المشاركة الأولى للأولمبياد الخاص الكويتي في رياضة الشراع وتقام في إطار الرياضة الموحدة والدمج الرياضي التي يشارك فيها اللاعبون من الأولمبياد الخاص مع شركائهم من غير ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أهمية وخصوصية هذه المسابقات في توفير البيئة الإيجابية لترجمة مفهوم الدمج والتمكين الاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال النشاط الرياضي الذي يقوم على الدمج الرياضي والتجانس في المنافسات والتدريبات والمسابقات بين اللاعبين ذوي الاعاقات الذهنية ويمثلهم اللاعبان سليمان الناصر ونواف عوض ومن غير ذوي الإعاقة اللاعبان عبدالرحمن الكندري ومناف الوهيب.
وأشارت إلى الفائدة الكبيرة المستخلصة من إقامة الأولمبياد الخاص الكويتي من خلال إقامة معسكر تدريبي لمدة أسبوع في الإمارات لتجهيز لاعبينا وتدريبهم على فنيات اللعبة التي تعتمد القدرة على توجيه المسار وضبط السرعة والموازنة في مواجهة الرياح والأمواج وهي أمور تحتاج إلى التوافق العضلي والعصبي واللياقة البدنية وقوة التحمل والوعي في التحرك وأخذ المراكز المناسبة وفهم حركة الرياح وتيارات البحر.
وعبرت عن الشكر للهيئة العامة للرياضة والنادي البحري الرياضي الكويتي ونادي الطموح على الدعم من خلال الشركاء وتدريب اللاعبين على دعمهم للمشاركة كما قدمت الشكر للأولمبياد الخاص الإماراتي والأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تنظيم واستضافة المسابقة مثمنة أيضا تفاني لاعبينا في التدريبات ودعم أولياء الأمور لهم. (النهاية)
س خ م / م ع ح ع
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