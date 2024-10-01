قطر: 104 ملايين دولار تحويلات الأردنيين خلال تسعة اشهر



ويُعزى هذا الارتفاع إلى استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية في قطر، وزيادة فرص العمل المتاحة للأردنيين، لاسيما في القطاعات الرئيسية مثل الإنشاءات والضيافة والخدمات المالية.



ووفقا لعدد من مسؤولي منافذ تحويل الأموال وتبادل العملات في بنوك تجارية وشركات صرافة بالسوق المحلي القطري، بلغت قيمة تحويلات العمالة الأردنية في قطر منذ مطلع شهر كانون الثاني الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي، نحو 380 مليون ريال (104.4 مليون دولار).



وأضاف المسؤولون في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي تحويلات العاملين الأردنيين في قطر، يحقق نموا جيدا وقفزات نوعية بالنظر إلى الارتفاع المستمر لأعداد الجالية الأردنية في البلاد والقوى العاملة بين أفرادها، مشيرين إلى أن قيمة هذه التحويلات المالية كانت بحدود 355 مليون ريال (97.5 مليون دولار) خلال أول تسعة أشهر من عام 2023.



وأكدوا أن قطر تعد واحدة من الوجهات الخليجية المهمة للعمالة الأردنية، حيث يشغل العديد من الأردنيين وظائف ومواقع عمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، وفي مستويات مختلفة في القطاعين العام والخاص، موضحين أن التحويلات المالية التي يرسلها هؤلاء بشكل دوري لذويهم، تشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد الأردني، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار المالي ومستوى المعيشة لأسرهم، وتلبي الالتزامات والمتطلبات المترتبة عليهم مثل القروض، وتكاليف الدراسة، والرعاية الصحية، والإسكان.



ويعمل معظم الأردنيين بالسوق القطري في قطاعي التعليم والصحة الحكوميين، إضافة إلى المؤسسات التعليمية والطبية الخاصة، فيما تعمل شرائح واسعة في قطاعات متنوعة، مثل القطاع المالي والمصرفي وشركات العقارات والمقاولات والبناء والصناعة والضيافة والسياحة والأغذية وشركات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات. كما تعتبر تحويلات العاملين الأردنيين في قطر، مصدرًا هامًا للعملة الصعبة، وهو أمر يسهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي الأردني.



ويناهز تعداد الجالية الأردنية المتواجدة في قطر حاليا، نحو 75 ألفا، معظم أفرادها يصنفون ضمن القوى العاملة في البلاد.



وكانت قطر قد تعهدت قبل سنوات قليلة، بتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب الأردني في سوق العمل القطري، حيث تم تنفيذ نصفها حتى نهاية العام 2022 من خلال توفير نحو 10 آلاف وظيفة ضمن المرحلة الأولى، في حين يجري العمل حاليا على استكمال توفير العدد المتبقي من المنحة في مرحلتها الثانية.



وتشكل تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج، جزءا مهما من الدخل القومي، وتسهم بدعم ميزان المدفوعات، إلى جانب تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني.



ويتوقع أن تستمر تحويلات العمالة الأردنية في قطر بالارتفاع والنمو خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى ازدياد الطلب على العمالة الأردنية المدربة في مختلف القطاعات.-(بترا)