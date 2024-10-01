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يرموك عمان يتصدر المظاليم والكرمل يوقف انتصارات البقعة

10/1/2024 2:56:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- تصدر فريق يرموك عمان ترتيب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه على فريق الجليل بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء في إطار منافسات الأسبوع الثالث.
اليرموك رفع رصيده إلى النقطة السابعة، فيما تجمد رصيد الجليل عند 3 نقاط.
و أوقف فريق الكرمل انتصارات نظيره البقعة، وتغلب عليه بهدف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
ورفع الكرمل رصيده إلى 6 نقاط وهو نفس الرصيد البقعة.
وتختتم منافسات الأسبوع الثالث يوم غد الأربعاء بإقامة مباراة واحدة تجمع العربي مع سحاب عند الساعة الرابعة مساء على ملعب الأمير هاشم.

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