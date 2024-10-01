يرموك عمان يتصدر المظاليم والكرمل يوقف انتصارات البقعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- تصدر فريق يرموك عمان ترتيب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه على فريق الجليل بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء في إطار منافسات الأسبوع الثالث.
اليرموك رفع رصيده إلى النقطة السابعة، فيما تجمد رصيد الجليل عند 3 نقاط.
و أوقف فريق الكرمل انتصارات نظيره البقعة، وتغلب عليه بهدف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
ورفع الكرمل رصيده إلى 6 نقاط وهو نفس الرصيد البقعة.
وتختتم منافسات الأسبوع الثالث يوم غد الأربعاء بإقامة مباراة
واحدة تجمع العربي مع سحاب عند الساعة الرابعة مساء على ملعب الأمير هاشم.
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