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الملك يؤكد خلال اتصال مع السوداني ضرورة التهدئة الشاملة بالمنطقة

10/1/2024 2:56:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة وتجنب التأزيم الذي قد يؤدي لحرب مفتوحة، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.


كما تم التأكيد في الاتصال الذي جرى، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.


وبين جلالة الملك أهمية مضاعفة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وضمان إيصالها بكل الطرق الممكنة.


ونبه جلالته من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المتطرفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

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