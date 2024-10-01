الملك يؤكد خلال اتصال مع السوداني ضرورة التهدئة الشاملة بالمنطقة



كما تم التأكيد في الاتصال الذي جرى، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.



وبين جلالة الملك أهمية مضاعفة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وضمان إيصالها بكل الطرق الممكنة.



ونبه جلالته من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المتطرفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.