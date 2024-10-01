حزب الله ينفي أي توغل إسرائيلي في لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفى مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله اللبناني، محمد عفيف، اليوم الثلاثاء، حدوث توغل بري إسرائيلي داخل لبنان، قائلًا إن "كل الادعاءات الصهيونية أن قوات الاحتلال دخلت لبنان كاذبة".
وأضاف عفيف، لقناة "الجزيرة" أنه لم يحدث أي اشتباك بري مباشر بعد بين رجال المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المسؤول الإعلامي، أن مقاتلي الحزب مستعدون للمواجهة مع قوات جيش الاحتلال التي "تتجرأ أو تحاول دخول أراضي لبنان".
ولوح المسؤول الإعلامي بحزب الله، بإلحاق "أكبر الخسائر" بقوات جيش الاحتلال التي تحاول دخول الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن قصف قاعدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد الإسرائيلي ليس إلا بداية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف الموساد الإسرائيلي وقاعدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصواريخ "فادي 4".
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