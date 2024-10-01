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حزب الله ينفي أي توغل إسرائيلي في لبنان

10/1/2024 2:55:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفى مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله اللبناني، محمد عفيف، اليوم الثلاثاء، حدوث توغل بري إسرائيلي داخل لبنان، قائلًا إن "كل الادعاءات الصهيونية أن قوات الاحتلال دخلت لبنان كاذبة".
وأضاف عفيف، لقناة "الجزيرة" أنه لم يحدث أي اشتباك بري مباشر بعد بين رجال المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المسؤول الإعلامي، أن مقاتلي الحزب مستعدون للمواجهة مع قوات جيش الاحتلال التي "تتجرأ أو تحاول دخول أراضي لبنان".

ولوح المسؤول الإعلامي بحزب الله، بإلحاق "أكبر الخسائر" بقوات جيش الاحتلال التي تحاول دخول الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن قصف قاعدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد الإسرائيلي ليس إلا بداية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف الموساد الإسرائيلي وقاعدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصواريخ "فادي 4".

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