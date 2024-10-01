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بايدن: أميركا مستعدة لمساعدة إسرائيل فى مواجهة الهجمات الإيرانية

10/1/2024 2:55:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام الهجمات الصاروخية الإيرانية.-(وكالات)

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