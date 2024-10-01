بايدن: أميركا مستعدة لمساعدة إسرائيل فى مواجهة الهجمات الإيرانية

بايدن: أميركا مستعدة لمساعدة إسرائيل فى مواجهة الهجمات الإيرانية
التاريخ
10/1/2024 2:55:46 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام الهجمات الصاروخية الإيرانية.-(وكالات)
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