عقرب يلدغ معلمة أثناء الدوام الرسمي في الأغوار الشمالية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف
تعرضت معلمة في مدرسة حليمة السعدية في الأغوار الشمالية، للدغة عقرب أثناء الدوام الرسمي.
حيث تم إسعاف المعلمة، من قبل جهاز الدفاع المدني إلى مستشفى أبو عبيدة لتلقي العلاج اللازم، وإعطائها المصل، قبل مغادرتها المستشفى، وهي بحالة حسنة.
وتشهد مناطق الأغوار الشماليه في الوقت الحالي ظهور العديد من الحشرات الزاحفة جراء ارتفاع درجات الحراره وتقلب الأجواء.
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