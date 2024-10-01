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عقرب يلدغ معلمة أثناء الدوام الرسمي في الأغوار الشمالية

10/1/2024 2:53:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف

تعرضت معلمة في مدرسة حليمة السعدية في الأغوار الشمالية، للدغة عقرب أثناء الدوام الرسمي.
حيث تم إسعاف المعلمة، من قبل جهاز الدفاع المدني إلى مستشفى أبو عبيدة لتلقي العلاج اللازم، وإعطائها المصل، قبل مغادرتها المستشفى، وهي بحالة حسنة.

وتشهد مناطق الأغوار الشماليه في الوقت الحالي ظهور العديد من الحشرات الزاحفة جراء ارتفاع درجات الحراره وتقلب الأجواء.

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