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الملك يسلم شركة كهرباء إربد جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص لعام ٢٠٢٤

10/1/2024 2:53:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سلّم جلالة الملك عبد الله الثاني، بحضور ولي العهد، سمو الأمير الحسين، وسمو الأمير فيصل، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، شركة كهرباء إربد جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص وحصلت على المركز الأول ضمن فئة الشركات الخدمية الكبيرة بتحقيقها أعلى مستوى تميز في معايير الجائزة وتسلمها مدير عام الشركة المهندس بشار التميمي.

ويمثل الفوز بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص إنجازاً رفيعاً واعترافاً بأدائها المتميز والكفؤ والفعال، كما يعتبر الحصول على الجائزة تصنيفاً جديداً للشركة باعتبارها قصة نجاح وطنية.

وتعتبر الجائزة أرفع تكريم ملكي تحصل عليه الشركة على المستوى المحلي.

وحصلت شركة كهرباء إربد على الجائزة نتيجة لجهودها في تبني معايير التميز الخاصة بجائزة الملك عبدالله الثاني، وأفضل الممارسات الدولية وتطوير الأنظمة الداخلية واتباع معايير فضلى في عملية التقييم الذاتي لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين ودعم وتحفيز الموظفين لديها لبذل أقصى جهودهم لتطوير عمل شركتهم والارتقاء باسمها وسمعتها أمام العملاء وأصحاب العلاقة.

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