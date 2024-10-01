الملك يسلم شركة كهرباء إربد جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص لعام ٢٠٢٤

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سلّم جلالة الملك عبد الله الثاني، بحضور ولي العهد، سمو الأمير الحسين، وسمو الأمير فيصل، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، شركة كهرباء إربد جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص وحصلت على المركز الأول ضمن فئة الشركات الخدمية الكبيرة بتحقيقها أعلى مستوى تميز في معايير الجائزة وتسلمها مدير عام الشركة المهندس بشار التميمي.
ويمثل الفوز بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص إنجازاً رفيعاً واعترافاً بأدائها المتميز والكفؤ والفعال، كما يعتبر الحصول على الجائزة تصنيفاً جديداً للشركة باعتبارها قصة نجاح وطنية.
وتعتبر الجائزة أرفع تكريم ملكي تحصل عليه الشركة على المستوى المحلي.
وحصلت شركة كهرباء إربد على الجائزة نتيجة لجهودها في تبني معايير التميز الخاصة بجائزة الملك عبدالله الثاني، وأفضل الممارسات الدولية وتطوير الأنظمة الداخلية واتباع معايير فضلى في عملية التقييم الذاتي لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين ودعم وتحفيز الموظفين لديها لبذل أقصى جهودهم لتطوير عمل شركتهم والارتقاء باسمها وسمعتها أمام العملاء وأصحاب العلاقة.
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