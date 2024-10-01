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أمين كايسيد يشارك في اجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء تحالف الأمم المتحدة للحضارات

10/1/2024 2:47:08 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك الأمين العام مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات "كايسيد" الدكتور زهير الحارثي، في اجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء تحالف الأمم المتحدة للحضارات، عُقد على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وتطرق الدكتور الحارثي خلال المشاركة إلى الدور المحوري للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في بناء السلام العالمي وتعزيز التفاهم المتبادل، إضافة إلى تسليط الضوء على التحديات العالمية التي يمكن معالجتها من خلال الحوار البنّاء.
وشهد الاجتماع استعراضًا لجهود التحالف في تعزيز وتطوير برامجه ومؤسساته المتنوعة التي تسعى إلى معالجة قضايا التعايش والتفاهم بين الحضارات. من جانب آخر, التقى الدكتور الحارثي, معالي الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس، بهدف ترسيخ قيم التفاهم المتبادل وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات المختلفة، وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين (كايسيد) والتحالف في مجالات الحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
وناقش الجانبان التحضيرات المتعلقة بالمنتدى العالمي العاشر لتحالف الحضارات المقرر عقده في البرتغال حيث مقر (كايسيد)، الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية في مجال الحوار بين الثقافات ومواجهة التحديات العالمية المشتركة. كما ناقش الحارثي، خلال لقائه بالأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) مارتن شونغونغ، ونائب الأمين العام للمنظمة الدولية للثقافة التركية (TURKSOY) سايت يوسف، ونائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (PAM) أنطونيو بيدرو روكي دا فيسيتاكاو أوليفيرا، والممثل الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) السفير محمد باشاجي، سًبل تعزيز التعاون في نشر ثقافة الحوار ومعالجة التحديات العالمية المشتركة، ومعالجة التحديات العالمية التي تواجه المجتمع الدولي، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار العالميين.
وأكد الأمين العام لـ(كايسيد) أهمية التعاون المشترك بين (كايسيد) والأمم المتحدة والمكاتب التابعة لها في نشر ثقافة السلام والحوار في مختلف دول العالم، لاسيما في ظل تغول خطابات التطرف والكراهية في بعض المجتمعات التي تدفع دائمًا نحو مزيد من الصراعات والحروب.
وأوضح الدكتور الحارثي، أن المركز العالمي للحوار يهتم بالشركات الدولية والأممية التي من شأنها تعزيز ونشر السلام والحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وهو ما يعد أولوية لدى المركز ونقطة ارتكاز رئيسة في إستراتيجياته حيال تحقيق أهدافه ورؤاه الآنية والمستقبلية.

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