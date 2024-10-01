هيكلة القابضة الكويتية تقود بايونيرز لصدارة سوق الصفقات بالربع الثالث - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) نفذت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إعادة هيكلة شركة القابضة الكويتية بقيمة 10 مليارات جنيه بين المجموعة وشركاتها التابعة لتقودها لصدارة سوق الصفقات بالربع الثالث من العام الجاري بعدما استحوذت على 36% حصة سوقية.

وقفزت الشركة نحو 10 مركز خلال تعاملات الربع، مسجلة قيم تداولات تقترب من الـ45.6 مليار جنيه، منفذة عبر 360 مليون ورقة مالية.

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وتقدمت إي اف جي هيرميس 4 مراكز خلال تعاملات الربع لتحل بالمركز الثاني، مقتنصة حصة سوقية تصل إلى 27.1% من تعاملات الربع الماضي، بقيم تداولات 34.2 مليار جنيه، منفذة على 940 مليون سهم.

وتقدمت التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية مركزين لتحل المركز الثالث، مقتنصة حصة سوقية تصل إلى 7.2%، مسجلة قيم تداولات بنحو 9 مليارات جنيه، منفذة على 546.5 مليون سهم.

واستقرت الأهلى فاروس للتداول بالمركز الرابع، بحصة سوقية تصل إلى 5.8%، مسجلة قيم تداولات تقترب من 7.3 مليار جنيه، منفذة على 76.5 مليون ورقة مالية.

وتراجعت اتش سى للتداول مركزين لتستقر المركز الخامس للربع الماضى، بحصة سوقية تصل إلى 4.4%، وقيم تداولات تناهز 5.6 مليار جنيه، منفذة على 100.3 مليون ورقة مالية.

وحلت أرقام لتداول الأوراق المالية بالمركز السادس متراجعة 5 مراكز بنهاية الربع الثالث، مستحوذة على 4.4% حصة سوقية، وبقيم تداولات 5.5 مليار جنيه، منفذة على 494.7 مليون سهم.

واستقرت هيرميس بالمركز السابع الربع الماضى مقتنصة 3.7% حصة سوقية، بقيم تداولات 3.7 مليار جنيه، منفذة على ما يقرب من 120.7 مليون ورقة مالية.

وحققت جدوى لتداول الأوراق المالية القفزة الأكبر خلال الربع الماضي بعدما صعدت 99 مراكز لتستقر بالمركز الثامن مستحوذة على 1.2% حصة سوقية، منفذة على 31.3 مليون ورقة مالية وتداولات حوالي 1.5 مليار جنيه بعدد 27 عملية منفذة.

وصعدت كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية سبعة مراكز كاملة محتلة المركز التاسع و مستحوذة على 1.1%، بقيم تداولات نحو 1.4 مليار جنيه، منفذة عبر 30 مليون سهم.

وقفزت نعيم للوساطة فى الأوراق المالية 18 مركزًا خلال تعاملات الربع الماضي لتحل بالمركز العاشر بقيم تداولات قرابة الـ 1.3 مليار جنيه، منفذة على 47 مليون ورقة مالية.