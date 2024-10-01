إل جي تقدّم معنى جديداً للترفيه المنزلي مع تجربة السينما المحمولة CINEBEAM Q بدقة 4K فائقة

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- LG-One Gulf) دبي، 30 سبتمبر 2024: تواصل شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) إحداث المزيد من النقلات النوعية في مجال الترفيه المنزلي من خلال جهاز العرض الذكي المحمول CineBeam Q 4K UHD الذي يجمع بين التقنيات المتطورة والتصميم الأنيق والبسيط، لتضع معياراً جديداً لتجربة السينما المنزلية المحمولة في الشرق الأوسط.
يبلغ طول جهاز CineBeam Q الصغير والقوي 5.5 بوصة فقط وارتفاعه 5 بوصات وعرضه أكثر بقليل من 3 بوصات، مما يجعله أصغر جهاز عرض محمول بدقة 4K في العالم ويزن الجهاز 1.3 كغ فقط. ويتميز بمقبض دوار مبتكر يعزز كل من الشكل والوظيفة، ويمكن للعملاء حمل جهاز العرض بسهولة أو ضبط زاويته لتجربة مشاهدة مخصصة وغنية سواء على جدار غرفة المعيشة أو سقف غرفة النوم أو حتى في الهواء الطلق تحت النجوم.
يوفر جهاز CineBeam Q على الرغم من صغر حجمه سطوعاً رائعاً وهو قادر على عرض صور مذهلة تصل إلى 120 بوصة. ويضم 8.3 مليون بكسل توفر دقة 4K UHD حقيقية ونطاق ألوان DCI-P3 154% لدقة ألوان فائقة ونسبة تباين مذهلة تبلغ 450,000:1، ويضمن جهاز العرض تفاصيل زاهية ودرجات أسود عميقة لتجربة مشاهدة غنية. ويصل سطوعه إلى 500 شمعة ANSI، مدعماً بمصدر ضوء ليزر RGB ثلاثي القنوات، مما يوفر صور واضحة ونقية تأسركم في أي بيئة إضاءة.
كما يرتقي CineBeam Q بالراحة بفضل تكامله السلس مع منصة webOS من "إل جي"، ويوفر وصولاً فورياً إلى خدمات البث الشهيرة مثل Prime Video وYouTube وApple TV. وما عليكم سوى وصله وتوجيهه وتشغيله للاستمتاع بخيارات ترفيهية لا حصر لها دون الحاجة إلى أجهزة خارجية. وتضيف ميزة ضبط الشاشة التلقائي طبقة أخرى من السهولة، مما يبسط عملية الإعداد حتى يتمكن المستخدمون من التركيز على الاستمتاع بالمحتوى المفضل لديهم.
يعد جهاز LG CineBeam Q أكثر من مجرد جهاز عرض، حيث يوفر تجربة فريدة من نوعها، سواء كان ذلك في ليلة سينمائية عائلية أو موعد رومنسي أو مشاهدة فيلم في الفناء الخلفي مع الأصدقاء. ويقدّم جهاز CineBeam Q صوراً بجودة سينمائية في أي مكان ليمنح معنى جديداً لما هو ممكن في مجال الترفيه المحمول.
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