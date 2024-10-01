"الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" يتجاوز للمرة الأولى في تاريخه الـ 80 ألف زائر في ختام نسخته الـ 54

(MENAFN
- Misbar Communications)
الشارقة، 30 سبتمبر، 2024:
أسدل مركز إكسبو الشارقة مساء أمس (الأحد) الستار على النسخة الـ 54 من معرض "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات"، الذي أقيمت فعالياته تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، محققاً نجاحاً استثنائياً، حيث تجاوز عدد زواره وللمرة الأولى في تاريخه حاجز الـ 80 ألف زائر، وبزيادة بلغت نحو 7 % مقارنة بالدورة السابقة، مرسخاً مكانته كإحدى أهم الأحداث المتخصصة في قطاع الذهب والمجوهرات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وسجل المعرض مشاركة أكثر من 900 عارض مثلوا على مدار خمسة أيام كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية في مجال الساعات والذهب والأحجار الكريمة وقطع المجوهرات الثمينة والنادرة، منهم 90 عارضاً جديداً من الهند والمكسيك ودول شرق آسيا، الذي شاركوا إلى جانب العديد من الدول من أبرزها الإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وسنغافورة، والصين، واليابان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وغيرها.
جوائز من الذهب والألماس
وشهد يوم الختام الإعلان عن الفائزين المحظوظين بسحوبات النسخة الـ 54 من المعرض والتي شملت كيلوغرام من الذهب وجوائز قيمة من الخواتم والقلادات المصممة من أفضل أنواع الألماس خصصها المعرض لزواره الذين تجولوا في أروقته وشهدوا عرضاً لمرية المستقبل التي تعتبر أكبر مرية في العالم، والمصنوعة من نحو 5 كغ من الذهب عيار 21 قيراطاً بسعر بلغ 2.5 مليون درهم، إلى جانب أطول مرتعشة في العالم التي بلغت طولها 220 سم بسعر وصل إلى أكثر من مليونين و300 ألف درهم والتي تمت صناعتهما في مصانع متخصصة في إمارة الشارقة.
تألق للمواهب الإماراتية
وسجل المعرض مشاركات متميزة لنخبة من المصممين الإماراتيين في منصة "صاغة الإمارات" التي عرضت مجموعات مبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية ذات الطابع العالمي وبتصاميم فريدة مستوحاة من التراث الإماراتي، بمشاركة 20 مصمماً ومصممة، وعرضوا المئات من القطع التي تنوعت بين الحليّ والمجوهرات المصنوعة من الألماس والذهب، بينها إبداعات أصغر مصممة في المعرض، بالإضافة إلى مجموعة من التصاميم ثلاثية الأبعاد التي استقطبت عدد كبير من الزوار إلى منصة "صاغة الإمارات" التي تخصصها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في المعرض ضمن جهودها الرائدة في دعم رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملين في مجال تصميم وصناعة الذهب والمجوهرات.
نمو مستدام
وأعرب سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عن سعادته بالنجاح الاستثنائي الذي حققته الدورة الـ54 من المعرض، مشيراً إلى أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموه ودعمه المتواصل لكافة الفعاليات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تشهدها إمارة الشارقة، مؤكداً أن المعرض شهد هذه الدورة نقلة نوعية حيث حقق زيادة ملحوظة في عدد العارضين وشهد مشاركات دولية جديدة لأكثر من 90 شركة وعلامة تجارية إلى جانب الحضور اللافت من الزوار، ما يعكس النمو المستدام الذي يشهده الحدث وتمكنه من مواصلة تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية على صعيد تعزيز قطاع الذهب والمجوهرات على مستوى الدولة والمنطقة، وإتاحة الفرصة للجهات العارضة لتبادل المعارف والخبرات وإطلاق منتجاتهم وتوسعة أعمالهم وعقد الصفقات التجارية وتعزيز نسبة مبيعاتهم.
منصة عالمية
واشار سعادة المدفع إلى أن النسخة الـ 54 من المعرض قدمت تجربة متميزة للزوار من خلال ما تضمنه من عرض لمشغولات وتشكيلات عصرية جمعت أعمال مصممي الذهب والمجوهرات من مختلف الأسواق العالمية، بالإضافة إلى كونه قدم منصة مهمة للمصممين الإماراتيين الشباب لصقل مواهبهم واستعراض مجموعاتهم الجديدة أمام هذا الجمهور الكبير وكبار الصاغة والمصنعين العالميين المشاركين، مشيراً إلى أن المركز رصد ردود فعل إيجابية من الزوار وتأكيد من العارضين على المشاركة في الدورات القادمة والتي سيحرص من خلالها المركز على الابتكار وتطوير الفعاليات لجذب المزيد من المشاركين وتحقيق رضا الزوار، وترسيخ مكانة الحدث كأحد أكبر المعارض المتخصصة في الذهب والمجوهرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مشاركة ناجحة لمجلس سيدات أعمال الشارقة
وسجل الحدث المشاركة الأولى لمجلس سيدات أعمال الشارقة ضمن منصة خصصها لعدد من العضوات المنتسبات للمجلس والعاملين في مجال الذهب والمجوهرات وحظيت المنصة بإقبال لافت من الزوار بما قدمتهن المشاركات من عرضاً متميز لمجموعة متنوعة من أرقى المجوهرات والقطع الفنية المصنوعة من اللؤلؤ والألماس والأحجار الكريمة، وأشادت عدد من المشاركات بأهمية معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ودوره في توفير منصة مهمة لهن لعرض منتجاتهن أمام شريحة واسعة من الجمهور إلى جانب إتاحة الفرصة لهن للتعرف على أحدث التقنيات والاتجاهات في صناعة المجوهرات، وعقد الصفقات وتبادل الخبرات مع كبرى الشركات العاملة في القطاع.
تحف ذهبية فنية
وقدم الحدث على مدار خمسة أيام عرضاً مبهراً لمجموعة من التصاميم والتحف الذهبية الفنية الفريدة من نوعها، التي جذبت أنظار الزوار ومنحت الحدث طابعًا استثنائيًا، وفي مقدمتها التحفة الفنية المصنوعة من الذهب الخالص التي جاءت على شكل صقر عربي مُجنّح، وقدرت قيمتها بحوالي 4 ملايين و200 ألف درهم إماراتي، إلى جانب تصميم آخر جاء على شكل خيل عربي أصيل، وقدرت قيمته بحوالي 3 ملايين و250 ألف درهم إماراتي، وإلى جانب التحف الفنية النادرة شهد المعرض عرض مجموعة من المجوهرات والألماس الفاخرة، من بينها طقم ألماس فاخر بقيمة 8 ملايين درهم، وخاتم ألماس فريد بقيمة مليوني درهم، كما حظي زوار المعرض بفرصة اقتناء قطع حصرية ومحدودة الإصدار، من روائع المجوهرات والمشغولات الذهبية التي صممت خصيصاً لإطلاقها خلال النسخة الـ 54 من المعرض ومن ضمنها مجموعة فورتونا دايموند المصنوعة من الألماس الطبيعي، ومجموعة الموزاييك من الذهب والألماس والأحجار الكريمة.
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